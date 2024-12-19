Путін назвав війну 'двіжухою' і заговорив про переговори

Диктатор наголосив, що Росія нібито завжди готова до переговорів, бо війна - це мистецтво компромісу.

Російський правитель Володимир Путін раптово зізнався, що росіяни схильні до розпалювання конфліктів та воєн, бо їм нудно, коли усе спокійно, стабільно та розмірено. Диктатор заявив, що Росії потрібна "двіжуха".

Про це Путін заявив під час щорічної "прямої лінії". За словами диктатора, ситуація на фронті змінюється щодня, окупанти нібито окуповують територію "квадратними кілометрами" на всій лінії фронту.

"Ми рухаємо до вирішення наших першочергових завдань", - зауважив він, додаючи, що росіяни вибивають ЗСУ з Курської області.

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Водночас Путін не відповів на питання про те, коли саме закінчиться війна проти України, але пообіцяв, що росіяни "точно виб'ють Сили оборони" з відповідних територій, зокрема з Курської області.

Також диктатор вкотре повторив, що Росія нібито готова до переговорів, адже війна - "мистецтво компромісу". Він нагадав про домовленості, які обговорювалися у квітні 2022-го у Стамбулі, стверджуючи, що Київ також був готовий укласти їх. Але, за словами диктатора, західні союзники нібито змусили українську делегацію відмовитися від цих домовленостей.

Мирні переговори - останні новини

Дональд Трамп заявив, що президент України Володимир Зеленський має готуватися до того, щоб укласти угоду про завершення війни. За його словами, він має намір обговорити це з кремлівським диктатором Володимиром Путіним.

Також Трамп не виключив, що може скасувати дозвіл для України завдавати ударів західною зброєю в глиб території РФ.

Як писав директор програми з Євразії в Інституті відповідального державного управління Квінсі Анатоль Лівен, Трампу доведеться вирішити, на якому етапі врегулювання конфлікту потрібно залучати до цього процесу Київ. Він вважає, що до початкового етапу врегулювання конфлікту Україну залучати не потрібно.

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