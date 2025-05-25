Експерти зазначають, що час для чинення тиску на Москву зараз може бути більш вигідним, ніж будь-коли з перших днів конфлікту.

Потенціал Росії на полі бою в Україні почав слабшати, і літній наступ може стати останньою можливістю для Москви прорвати українську оборону, тому що наступного року вона зіткнеться з серйозною нестачею живої сили та озброєння. Про це пише The Washington Post, посилаючись на заяви американських і європейських чиновників і військових експертів.

При цьому, хоча останніми днями Трамп, схоже, відмовився від погрози жорстких фінансових санкцій, однак, як зазначають експерти, час для тиску на Москву зараз може бути більш вигідним, ніж будь-коли з перших днів конфлікту.

Занадто висока ціна за невеликі досягнення

За оцінкою Агентства військової розвідки США, за відсутності врегулювання шляхом переговорів або "надійної" західної допомоги війна "ймовірно продовжить повільно розвиватися на користь Росії у 2025 році". Але російські успіхи "сповільнюються і продовжують досягатися за рахунок високих втрат особового складу і техніки".

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Так, з моменту вторгнення в лютому 2022 року Росія "втратила щонайменше 10 000 одиниць наземної бойової техніки, включно з більш ніж 3 000 танків, а також майже 250 літаків і вертольотів і понад 10 військово-морських суден". При цьому за останній рік Росія захопила всього 0,6% додаткової території України, що коштувало 1500 убитих або поранених на день.

"Росія дуже поступово захоплює частини території, але це обходиться непідйомно дорого", - сказав Річард Барронс, колишній глава британського Командування об'єднаних сил.

Погіршення перспектив Москви

Як зазначає співробітник Королівського об'єднаного інституту оборонних досліджень Джек Воттлінг, Кремль залучив рекордну кількість новобранців цього року, але темпи просування Росії на землі сповільнилися майже до нуля, частково через зміцнення Україною оборонної зони, і використання безпілотників ближнього радіусу дії для атаки на будь-які підходи Росії до лінії фронту.

Український співробітник служби безпеки заявив, що уповільнення просування може бути також частково пов'язане з тим, що Росія була змушена перенаправити ресурси на відвоювання смуги своєї землі в Курській області вздовж північно-східного кордону України:

"Росія не може зайняти жодних територій, і така ситуація склалася практично з моменту закінчення українського контрнаступу (у 2023 році). Незважаючи на те, що у них все ще є перевага в три рази за чисельністю військ - і, можливо, навіть більша за системами [озброєння] - цього все одно недостатньо".

Крім того, хоча Росія здатна виробляти щонайменше 200 нових танків на рік, вона сильно залежить від відновлення законсервованих радянських танків, запас яких на початок війни оцінювали в 13 000, і, за оцінками західних експертів, він, найімовірніше, закінчиться у найближчі кілька місяців.

"Росіяни можуть продовжувати воювати, але... з часом сили ставатимуть дедалі більш і більш демеханізованими, і це справді накладає відбиток на те, як довго вони зможуть підтримувати поточний спосіб дій", - сказав Вотлінг.

Остання можливість для Росії

Якщо не буде досягнута угода про припинення вогню, Росія, найімовірніше, скористається своєю перевагою, щоб посилити атаки влітку в спробі прорватися через оборону України, сказали Вотлінг і Барронс. Але це може бути остання можливість для Москви.

"Росія фактично досягає кульмінації у своїй здатності проводити наступ", - сказав Барронс. "Наразі дуже малоймовірно, що російські військові мають обладнання, людей, підготовку та логістику, щоб почати наступ, який прорве українську лінію оборони і - навіть якщо вони це зроблять - негайно скористатися цим".

При цьому навіть якщо Росії вдасться захопити більше української території, Кремль навряд чи досягне своєї заявленої мети - захопити повний контроль над чотирма регіонами, які він незаконно анексував восени 2022 року, - Донецькою, Луганською, Херсонською та Запорізькою - за словами Дари Массікот, старшого наукового співробітника Євразійського центру Карнегі в Росії.

"Є різниця між відтісненням українців на п'ять-десять кілометрів за раз із великими витратами і наявністю за цим зібраної живої сили і бронетехніки, щоб використати прорив і прорватися через усі ці перешкоди... Це все ще дуже великий рахунок із погляду необхідного їм обладнання, і я просто не бачу такої концентрації ніде".

При цьому, як зазначають західні чиновники, впевненість Путіна у перевазі Росії може ґрунтуватися більше на райдужних оцінках його підлеглих, ніж на реальності.

"Якщо Україна зможе не допустити Росію до кордонів Донецька відсьогодні і до Різдва, а міжнародні партнери Києва старанно руйнуватимуть економіку Росії, Москві доведеться зробити складний вибір щодо витрат, яких вона готова зазнати для продовження війни", - сказав Вотлінг.

Війна в Україні

Як писало видання BILD, у червні 2025 року російські окупаційні війська можуть піти в новий наступ. Під загрозою три області України - Харківська, Сумська та Дніпропетровська.

Водночас моніторинговий проєкт DeepState уже повідомляв, що російським військам вдалося закріпитися в Сумській області. Ворог встановив контроль над чотирма селами біля кордону і територією навколо них.

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