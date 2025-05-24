Нову кампанію в Кремлі планували, незважаючи на мирні переговори.

У червні 2025 року російські окупаційні війська можуть піти в новий наступ. Під загрозою три області України – Харківська, Сумська та Дніпропетровська.

Такою оцінкою в коментарі BILD поділився військовий експерт Ніко Ланге. Він наголосив, що Москва давно запланувала новий наступ із червня, "який тепер починається", незважаючи на переговори з Трампом. За словами фахівця, у правителя РФ Путіна "ніколи не було мети укласти перемир'я".

"Росія спробує просунутися в Сумській, Харківській і Сумській області, щоб, крім чотирьох формально "анексованих" регіонів, створити нові проблеми для переговорів", – вважає він.

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Ланге додав, що окупаційні війська РФ навчилися вести війну дронів. Росія масово виробляла нові БПЛА і тепер хоче їх застосувати.

"Росіяни копіюють тактику протилежної сторони і тим самим досягають успіху. З тисячами нових дронів і засобами радіоелектронної боротьби вони тепер полюють на українську логістику і щодня десятками виводять її з ладу", – констатував Ніко Ланге.

Війна в Україні: це варто знати

Моніторинговий проєкт DeepState повідомляє, що російським військам вдалося закріпитися в Сумській області. Ворог встановив контроль над чотирма селами біля кордону і територією навколо них.

Раніше в РФ заявили про захоплення Юнаківки Сумської області. В ОВА цю інформацію спростували. За словами начальника обласної військової адміністрації Олега Григорова, окупаційні війська РФ продовжують атакувати Юнаківську громаду керованими авіабомбами та дронами.

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