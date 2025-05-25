'Поступове просування, але не крах': Україна готується до літнього наступу Росії, - FT

Українці все ще залишаються боєздатними, але моральний дух війська значно впав, військові почуваються виснаженими.

Заява Дональда Трампа про можливе припинення підтримки України та вихід США з мирного процесу викликала тривогу в Києві. Українські посадовці та військові очікують кривавого літнього наступу Росії, який може змінити хід війни, повідомляє Financial Times.

"Рій сарани"

За словами українських військових, Росія не демонструє ознак готовності до компромісу. На недавній зустрічі в Туреччині головний російський переговорник попередив про можливе нове вторгнення на північ України. Згодом правитель РФ Володимир Путін під час візиту до Курської області пожартував, коли чиновник сказав, що Суми "мають бути нашими".

"Путін переконаний, що може зламати Україну", — заявив Єгор Фірсов, депутат та командир підрозділу БПЛА 109-ї бригади ЗСУ. — "Він просто вважає, що наша повна капітуляція — це лише питання часу... США можуть припинити свою допомогу будь-якого дня. Він вважає Європу слабкою та нерішучою".

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На фронті РФ готується до масштабного наступу: піхота атакує на мотоциклах, баггі й навіть електросамокатах. За словами українського бійця Ісмагілова, російські війська діють як "рій сарани... не однією великою хвилею, а нескінченним потоком".

Найзапекліші бої точаться поблизу Покровська, Костянтинівки, Краматорська й Слов’янська. Українці змушені відступати з міст на кшталт Торецька і Часового Яру через масоване використання керованих авіабомб, ракет і дронів, деякі з яких стійкі до електронних перешкод.

Попри все, захисники зберігають боєздатність. Військовий аналітик Франц-Стефан Гаді каже:

"Ми можемо очікувати поступового просування Росії, але не неминучого краху".

За його словами, українці стали менше залежати від американської артилерії, а артилерійська перевага РФ — "незначна".

"Ми виснажені"

Однак у ЗСУ падає моральний дух. Заступник командира підрозділу, що воює біля Покровська заявив: "Ми виснажені". Він додав, що війна звузила його світ до "наступної місії... наступного бою". Військовий втомлено зізнався: "Я зомбі".

Командир батальйону 47-ї механізованої бригади Олександр Ширшин цього тижня публічно розкритикував стан справ на фронті:

"В останні місяці почало здаватися, що нас стирають — ніби до наших життів ставляться як до витратного матеріалу. Проблеми системні, а не особисті".

У відповідь на цю заяву війського Генштаб заявив, що вивчає ситуацію.

Попри спроби реформувати командну систему, ключовою проблемою залишається мобілізація. РФ щомісяця поповнює армію на 60 тисяч осіб — удвічі більше, ніж Україна. У самій Україні мобілізація ускладнена корупцією та проваленою кампанією серед молоді.

Незважаючи на складну ситуацію, Україна нарощує власне виробництво дронів. Нові технології — зокрема програма заохочення військових цифровими балами — допомагають тримати оборону. Проте, як попередив колишній головнокомандувач Валерій Залужний, "не варто очікувати якогось дива... що принесе мир Україні". Ексголовком сказав:

"З огляду на величезну нестачу людських ресурсів та катастрофічну економічну ситуацію, з якою ми стикаємося, ми можемо говорити лише про високотехнологічну війну на виживання".

Окрема загроза — масовані ракетні удари по мирних містах. Росія запускає більше ракет і дронів, ніж будь-коли: понад 2000 "Shahed" лише за перші 20 днів травня. Захисникам бракує Patriot'ів та F-16. Російські дрони стали швидшими й вищими, що ускладнює їх збиття.

На запитання, скільки ще триватиме війна, Фірсов відповідає:

"Доки ми не зламаємо віру росіян у те, що нас можна перемогти".

США відвертаються від Українни?

Як повідомляв раніше УНІАН, у Європі були приголомшені розмовою Путіна й Трампа. Європейські лідери побоюються зради інтересів України і вважають, що президент США може укласти угоду з російським правителем, яка задовольнить його максималістські вимоги.

Видання The Times зазначило, що надії на санкції США проти РФ стали ще примарнішими. Замість того, щоб запровадити проти Росії нищівні обмеження, на які дехто сподівався, президент Сполучених Штатів назвав свою розмову з російським диктатором Володимиром Путіним "чудовою" і сказав, що Росія має "величезну можливість" вести бізнес зі США, коли закінчиться війна в Україні,

Телефонна розмова Трампа з Путіним 29 травня не стала проривом - навпаки, вона показала, наскільки малоймовірним наразі є припинення війни в Україні, вважає CNN.

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