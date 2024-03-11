Загальні втрати Росії зросли до майже 425 тисяч військових.

Збройні сили України минулої доби, 10 березня, знешкодили ще 920 російських окупантів.

Як повідомляє Генштаб, загальні втрати Росії становлять близько 424 980 військових.

Водночас було знищено й велику кількість військової техніки армії російських загарбників, зокрема:

Відео дня

танків ‒ 6739 (+8);

бойових броньованих машин ‒ 12874 (+24);

артилерійських систем – 10499 (+33);

РСЗВ – 1016 (+1);

засоби ППО ‒ 711 (+2);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 8141 (+59);

автомобільної техніки та автоцистерн – 13826 (+74);

спеціальної техніки ‒ 1686 (+14).

Також ворог не дорахується 347 літаків, 325 гелікоптерів, 1919 крилатих ракет, 1 підводного човна, 26 кораблів та катерів.

Війна в Україні - останні новини з фронту

Як повідомляв УНІАН, на фронті між Силами оборони та армією РФ відбулося 64 бойових зіткнення. Найгарячішим напрямком продовжує залишатись Новопавлівський, де тільки за добу було 25 атак.

Українська авіація завдала ударів по 10 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також 1 зенітному ракетному комплексу російських окупантів.

У ЗСУ розповідають, що рівень забезпечення та підготовки російських солдатів значно покращився порівняно з першими місяцями повномасштабної війни.

Вас також можуть зацікавити новини: