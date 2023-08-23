Українська авіація за добу завдала 11 ударів по районам зосередження особового складу противника та два - по зенітно-ракетним комплексам.

Впродовж минулої доби, 22 серпня, українські військові завдали чергових руйнівних ударів по позиціях росіян. Зокрема, вдалося знищити зенітно-ракетні комплекси, артилерію, пункт управління та склади боєприпасів ворога.

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, авіація сил оборони за добу завдала 11 ударів по районам зосередження особового складу противника та два - по зенітно-ракетним комплексам.

Крім того, українські ракетні війська і артилерія впродовж доби вдарили по трьох районах скупчення російських військових, озброєння та техніки, двом складам боєприпасів, пункту управління, засобу артилерії на вогневій позиції та важкій вогнеметній системі ТОС-1А росіян.

Відео дня

Водночас, цієї ночі Росія завдала чергового авіаційного удару іранськими ударними безпілотниками Shahed-136/131 по Україні. Наразі у Генштабі уточнюють Інформацію щодо наслідків цієї терористичної атаки.

Також минулої доби росіяни завдали 4 ракетних та 58 авіаційних ударів, а також здійснили 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.

"Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура", - уточнили у Генштабі.

Війна в Україні - як пройшла ніч

Сьогодні близько 1:30 в Одеській області була оголошена повітряна тривога. Ворог майже три години атакував південь Одещини безпілотниками.

Водночас, вибухи пролунали й у російській столиці - Москві - та Підмосков'ї. Російські Telegram-канали повідомляли про роботи протиповітряної оборони по невідомих безпілотниках. Згодом у міноборони країни-терористи поінформували про нібито збиття трьох БПЛА. За словами мера Москви Сергія Собяніна, один із безпілотників нібито потрапив у будівлю в Москві-Сіті - там пошкодження на рівні 10-15 поверхів.

Вас також можуть зацікавити новини: