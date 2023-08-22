Загарбники кажуть, що завдали по ньому удару цього ранку.

У Міністерстві оборони Росії заявили про знищення американського швидкохідного військового катера Willard Sea Force біля острова Зміїний.

У заяві йдеться, що 22 серпня близько 11:00 літак Повітряно-космічних сил Російської Федерації нібито знищив катер з українською десантною групою на схід від острова Зміїний.

Представник військово-морських сил Збройних сил України в коментарі CNN спростував слова загарбників. "У ВМС України такого інциденту не було. Втрат серед особового складу ВМС немає. Відповідно, в даному випадку нам нема чого коментувати", - сказав він у телефонній розмові.

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Ситуація на Зміїному: останні новини

Як повідомляв УНІАН, острів Зміїний перебував в окупації з початку масштабної війни. Українські сили звільнили його 30 червня 2022 року.

В середині липня загарбники на світанку скинули на острів фугасну бомбу. В українській розвідці назвали удар дивним, оскільки на Зміїному не були ні техніки, ні особового складу.

В оперативному командуванні "Південь" пояснюють обстріли окупантів тим, що загарбники таким чином хочуть продемонструвати свою присутність у Чорному морі.

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