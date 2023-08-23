Будівля в Москві отримала пошкодження на рівні 10-15 поверхів.

У Москві, а також Хімках та інших населених пунктах Підмосков'я було чути вибухи. Попередньо, працює система ППО по безпілотникам, повідомляє тг-канал 112.

Також про звуки вибухів повідомляють і жителі ряду районів Москви. Жителі Москва повідомляють про звук, схожий на вибух, в районі Москва-Сіті. На місці видно дим, повідомляє "Обережно, Москва". Навколо Москва-Сіті перекрито вулиці. На місце з'їжджаються швидкі та екстрені служби.

Чули вибухи і на Таганці і на Пролетарській - що далеко від Сіті. Також про вибухи повідомляють жителі Красногорська і столичного Мітіно. Імовірно, працює ППО.

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Мер Москви Собянін заявив, що один БПЛА нібито потрапив у будівлю в Москві-Сіті. Другий дрон впав у Можайському районі Московської області.

"На місця пригод виїхали оперативні служби. За попередньою інформацією, постраждалих немає", - написав він.

На місце падіння БПЛА у підмосковному Старбеєвому пробито стіну будівлі.

Наразі на місці працюють оперативні служби. В результаті атаки безпілотника пошкоджено фасад хмарочоса, що будується. Будівля в Москві отримала пошкодження на рівні 10-15 поверхів. При цьому в сусідніх від вежі, що будується, куди потрапив безпілотник, будинках частково пошкоджено скло вибуховою хвилею і вибило шибки.

У МО РФ відзвітували про нібито три збитих безпілотники літакового типу за допомогою ППО.

"Два з українських БПЛА, що атакували столицю, знищені засобами ППО в повітрі над територією Можайського і Хімкінського районів Московської області. Третій БПЛА пригнічений засобами РЕБ і, втративши управління, зіткнувся з будівлею комплексу "Москва-Сіті". Постраждалих немає", – заявили там.

Обмеження на виліт і приліт літаків ввели у всіх аеропортах Москви. Введено план "Килим". Він вводиться, коли в небі засікли невідомі або небезпечні об'єкти, повідомляє Mash.

Атака безпілотників на Підмосков'ї 22 серпня

На Москву 22 серпня була проведена атака невідомих дронів. У московських аеропортах Внуково і Домодєдово був оголошений режим "Килим" - введені обмеження на виліт і приліт літаків. Гучний звук вибуху було чути в московських районах Строгіно і Покровське-Стрешнево. Очевидці говорили про вибухи в Строгіно і Красногорську.

Один з двох безпілотників, виявлених в ніч на 22 серпня в Підмосков'ї, був збитий не з зенітно-ракетного комплексу "Панцир-С1", які зазвичай використовуються для відбиття повітряних атак в регіоні, а за допомогою антидронової рушниці.

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