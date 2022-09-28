Під час обстрілу у шкільному сховищі перебувало 12 людей.

У Миколаївці Донецької області російські загарбники обстріляли школу.

Про це голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко повідомив у Telegram.

"Школу, в якій було облаштоване сховище для цивільних, обстріляли російські окупанти у Миколаївці", - зазначив він.

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Кириленко додав, що обстріл було здійснено, за попередніми даними, ракетою С-300 близько 5:00. У сховищі на той час перебувало 12 людей, серед яких двоє дітей та людина з інвалідністю.

За його словами, окупанти цілили просто у будівлю школи.

"Обвалилися стіни. Але сховище, на щастя, витримало - люди, які там перебували, не постраждали. Досі немає інформації стосовно однієї людини, яка працювала у школі, - її пошуки наразі продовжуються", - повідомив Кириленко.

Він зазначив, що ця школа немає нічого спільного з військовим об'єктом, місцеві цивільні переховувалися там від численних обстрілів, які росіяни регулярно здійснюють по місту.

Як повідомляв УНІАН, 19 вересня міністр освіти і науки Сергій Шкарлет повідомив, що на відновлення пошкоджених та зруйнованих внаслідок війни закладів освіти необхідно більш як 9 млрд грн. За його словами, нині 2 тис. 532 школи пошкоджено, з них 287 повністю зруйновані.

Як наголошували в Міноборони, у РФ є задача вийти на адміністративні кордони Донецької області, і загарбники дуже потужно намагаються зараз це зробити.

Наприкінці липня Кабміном було створено Штаб з евакуації жителів неокупованих районів Донецької області. Влада запровадела обов'язкову евакуацію людей перед початком опалювального сезону.

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