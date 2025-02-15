Президент наголосив: важливо, щоб американській стороні ніхто нічого не нав’язував.

Президент України Володимир Зеленський запропонував спецпредставнику США з питань України Кіту Келлогу поїхати з ним на фронт, щоб він сам побачив, що там відбувається. Про це Зеленський розповів на пресконференції в рамках Мюнхенської безпекової конференції.

"Американській стороні треба дуже багато деталей, більше знань того, що відбувається, зрозуміти реалії не під чиїмось впливом, а самим побачити це... Я сказав Келлогу, що я повернусь від наших арабських друзів і поїду з ним на фронт, якщо він буде готовий", - повідомив Зеленський.

За його словами, він прагне, аби Келлог усе побачив сам, поговорив з військовими, зустрівся з головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським, командирами бригад.

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"Я дуже хочу, щоб йому ніхто нічого не нав’язував, а він просто пожив цим. І він як людина, яка має військове розуміння і досвід, мені здається, це буде для нього важливо, що це інша війна. І він побачить, що відбувається", - наголосив президент України.

Після цього, сказав він, потрібно, щоб Келлог усю інформацію "привіз президенту Трампу".

"І мені здається, що після цього, напевно, ми будемо ближче до розуміння того, як ми бачимо це, хоча б кроки. І після цього я готовий проговорити ці кроки з президентом Трампом", - зазначив Зеленський.

Заяви Келлога на Мюнхенській безпековій конференції

Як повідомляв раніше УНІАН, спецпредставник США 15 лютого заявив, що адміністрація президента Дональда Трампа за останні 30 днів досягла більше у питанні врегулювання ситуації в Україні, ніж попередня адміністрація Джо Байдена за останні три роки.

Також Келлог сказав, що Європу за столом переговорів не чекають, а Україну – так. За його словами, під час переговорного процесу не потрібно "повторювати "Мінськ". Крім того, він повідомив, що США продовжить фінансувати Україну, хоч і хоче "зупинити вбивства".

Спецпредставник США Кіт Келлог заявив, що може приїхати в Україну вже наступного тижня. Відповідаючи на запитання, коли він приїде до України, Келлог сказав: "Можливо, наступного тижня".

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