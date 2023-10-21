На Авдіївському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії за підтримки авіації в районах низки населених пунктів.

Протягом цієї доби по лінії фронту відбулось 68 бойових зіткнень, близько половини з них - на Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ щодо оперативної ситуації з російським вторгенням. Зазначається, що оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною.

На Авдіївському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії за підтримки авіації в районах населених пунктів Авдіївка, Керамік, Степове, Тоненьке, Первомайське Донецької області. Тут наші захисники відбили близько 15 атак ворога. На Мар’їнському напрямку ворог атакував в районах Мар’їнки, Красногорівки та Побєди Донецької області, успіху не мав. Тут Сили оборони відбили понад 20 штурмів.

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"На Шахтарському напрямку українські воїни відбили всі атаки ворога в районах Пречистівки, Золотої Ниви, Старомайорського Донецької області", - зазначено у повідомленні.

На Куп’янському напрямку українські воїни відбили понад 10 атак ворога в районах Синьківки, Іванівки Харківської області та Надії Луганської області. На Лиманському напрямку Сили оборони відбили близько 10 атак ворога в районах Білогорівки Луганської області, Серебрянського лісу та Спірного Донецької області.

Також на Бахмутському напрямку українські воїни відбили всі атаки противника в районах Васюківки та Андріївки Донецької області.

На Запорізькому напрямку українські воїни відбили атаку противника північніше Приютного Запорізької області.

При цьому ворог широко застосуваву авіацію для нанесення ударів по позиціях українських захисників та населених пунктах, а крім того гатив з артилерії та мінометів.

Як зазначає Генштаб, водночас Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, продовжує обстріли населених пунктів з території РФ.

Війна в Україні: новини

Речник Об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун інформував, що в районі Авдіївки росіяни дещо знизили свою активність, але продовжують активно завдавати ударів по позиціях Сил оборони та населених пунктах, переважно використовуючи КАБи.

За інформацією Штупуна, в районі Авдіївки ворог не полишає спроб захопити місто, але наші воїни тримають оборону. Крім того, він зауважив, що безуспішними були наступальні дії російських загарбників в районах Новокалинового, Степового та Первомайського. Також без успіху ворог вів штурмові дії біля Мар’їнки та Новомихайлівки - там відбито близько 20 атак.

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