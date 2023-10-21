Окупанти не полишають спроб наступу на Авдіївку, але українські воїни стійко тримають оборону.

Речник Об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун розповів про ситуацію на напрямку, зокрема й довкола Авдіївки, та активність ворога там.

"Ворог дещо, можна сказати по втратах, - знизилася його активність. Але він продовжує йти вперед. Загалом, якщо говорити по Таврійському напрямку, - ворог завдав одного ракетного та 24 авіаційних удари. Але більшість з них - це КАБи, і саме на Авдіївському напрямку", - сказав він в ефірі телемарафону.

Він зауважив, що українські ракетники та зенітники "прорідили" фронтову тактичну авіацію - Су-25 та вертольоти. "Тому зараз ворог, в основному, десь відсотків 80, атакує КАБами з літаків Су-35 і Су-34", - сказав речник.

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За його словами, окупанти загалом провели 53 бойових зіткнення та здійснили 685 артобстрілів. "На Авдіївці він (ворог, - УНІАН) не полишає спроб. Наші воїни там стійко тримають оборону. Ще 11 танків та 29 бойових броньованих машин - це минулої доби знищили воїни ОСУВ "Таврія". І близько 80% з цього - саме на Донеччині", - повідомив Штупун.

Крім того, він зауважив, що безуспішними були наступальні дії російських загарбників в районах Новокалинового, Степового та Первомайського. Також без успіху ворог вів штурмові дії біля Мар’їнки та Новомихайлівки - там відбито близько 20 атак.

"Якщо говорити про Шахтарський і Запорізький напрямки, то там відбито атаки в районах Золотої Ниви, Старомайорського, Рівнополя, Полтавки та Роботиного. Біля Роботиного ворог намагається відновити втрачене положення - безуспішно", - наголосив речник.

Штупун додав, що українська артилерія продовжує працювати. "Протягом доби виконали 1 тисячу 244 вогневих завдання. І загальні втрати ворога минулої доби дещо нижчі, майже в два рази - 496 осіб. Порівняно з позавчорашніми цифрами - це набагато менше. Також два окупанта здалися в полон і ми знищили 50 одиниць військової техніки ворога загалом на Таврійському напрямку", - розповів він.

Також на запитання щодо ситуації довкола Мар’їнки речник зазначив, що там активність ворога тримається приблизно на тому самому рівні, що й раніше. "Як він посилив, десь близько 15-20 атак… Невеликий відсоток на Новомихайлівку йде, в основному, ворог продовжує штурмувати Мар’їнку. Це його таке завдання", - сказав Штупун і додав, що у ворога "просування досить незначні, а втрати - досить великі".

Крім того, на уточнення щодо ситуації довкола Роботиного та Вербового, він зауважив, що ворог там проявляє невелику активність, одразу отримує жорстку відповідь і "заспокоюється на певний час".

Війна в Україні - ситуація на фронті

Як повідомляв УНІАН, 19 жовтня Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний наголосив, що російські окупанти не полишають спроб прорвати оборону українських військових та оточити Авдіївку.

20 жовтня Об’єднаний прес-центр Сил оборони Таврійського напрямку поінформував, що у зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" за добу загальні втрати окупантів склали 1 тис. 51 особу.

За даними Інституту вивчення війни (ISW), 20 жовтня російські окупанти відновили наступ в районі Авдіївки та незначно просунулися вперед.

Сьогодні, 21 жовтня, у своєму ранковому зведенні Генеральний штаб ЗСУ зауважив, що ворог не полишає спроб оточити Авдіївку, але українські військовослужбовці тримають оборону, завдаючи загарбникам численних втрат.

Голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко висловив думку, що в ситуації довкола Авдіївки "гра буде тривати вдовгу". За його словами, російське командування, безпосередньо відповідальне за цей напрямок, не може доповісти президенту Росії Володимиру Путіну про поразки.

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