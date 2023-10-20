На Авдіївському напрямку ворог поновив наступальні дії та не полишає спроб оточити місто.

Сили спецоперацій оприлюднили "жирні" кадри з Авдіївки про знищення сил російських загарбників.

Як зазначається у Telegram CCО, на Авдіївському напрямку ворог поновив наступальні дії та не полишає спроб оточити місто. При цьому наголошується, що наші захисники міцно тримають оборону і завдають ворогу чималих втрат.

Зокрема, оператори 3-го полку ССО виявили важку техніку окупантів, яка сунула у напрямку Авдіївки. За допомогою наявного озброєння, а саме FPV-дронів, ПЗРК Javelin, мінометів, наші воїни оперативно зупинили ворога. Як наслідок якісної роботи знищено: чотири БТР, два танки та кілька десятків живої сили противника.

Про те, як це було, можна переглянути відео.

Ситуація на Авдіївському напрямку

У вечірньому зведенні Генштаб ЗСУ від 19 жовтня зазначається, що на Авдіївському напрямку росіяни протягом доби вели безуспішні штурми за підтримки авіації в районах Авдіївки, Новокалинового, Степового та Сєверного Донецької області, де ЗСУ відбили понад 10 атак ворога.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний прокоментував ситуацію біля Авдіївки, наголосивши, що російські окупанти не полишають спроб прорвати оборону українських військових та оточити місто.

За його інформацією, тут ситуація складна, ворог активно застосовує штурмові підрозділи, кидає велику кількість бронетехніки, використовуючи авіацію та артилерію. Попри все, українські воїни продовжують героїчно відбивати атаки, знищуючи живу силу та техніку противника.

17 жовтня, очільник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш сказав, що останні кілька діб спостерігається "пониження градуса напруги" на Авдіївському напрямку. За його словами, про це свідчить зменшення штурмових дій завдяки тому, що наші військові "склали" міст ударом між Ясинуватою і Горлівкою. Через це у ворога є певна проблема за БК та логістикою. За словами Барабаша, у жовтні був наймасштабніший наступ на Авдіївку за всі часи цієї війни й можливе подальше загострення.

Військовий експерт, військовий льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан зазначив, що для російських окупаційних військ Авдіївка стала другим Бахмутом, проте тільки за кількістю втрат.

Зокрема, за минулу добу, 19 жовтня, ЗСУ вбили та поранили майже 900 бойовиків біля міста.

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