Переважна кількість таких груп знищується захисниками України.

На Харківщині російські диверсійно-розвідувальні групи (ДРГ) перевдягаються в український однострій. Про це розповів командир батальйону ударних безпілотників "Ахіллес" Юрій Федоренко.

"Постійно диверсійно-розвідувальні групи противника в рамках програми "Маскарад" перевдягаються в український однострій і намагаються просочуватися через наші бойові порядки. Переважна кількість таких груп Силами оборони виявляється і знищується", – сказав він в етері телеканалу "Ми – Україна".

Федоренко наголосив, що українські спецслужби вміють працювати "чітко і якісно". Хоча їхньої роботи не видно широкому загалу, вона дуже відчувається з точки зору забезпечення обороноспроможності.

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"Інколи буває так, що ворог думає, що він діє в інтересах російських окупаційних військ, а насправді він уже діє в інтересах Сил оборони, просто ще про це не знає", – констатував він.

Війна в Україні: це варто знати

Командир взводу 24ОШБ "Айдар" Станіслав Бунятов (Осман) заявив, що Курахівський напрямок поступово сиплеться. Російські війська підтягнули туди частину резервів з Покровського напрямку.

Крім того, росіяни зрізають Времівський виступ, що загрожує оточенням українських військових. У DeepState повідомляють, що зараз найскладніша ситуація спостерігається в районі Великої Новосілки на відтинку Макарівка-Благодатне-Сторожеве.

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