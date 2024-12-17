Російські окупанти продовжують зрізати Времівський виступ, що загрожує оточенню позицій ЗСУ.
Про це повідомив проєкт DeepState. За його даними, в даний час найскладніша ситуація спостерігається в районі Великої Новосілки на відтинку Макарівка-Благодатне-Сторожове.
"Після захоплення Благодатного противник постійно стягує піхоту в село малими групами, а також продовжує штурмові дії між Сторожовим і Макарівкою, щоб відрізати останнє, адже воно їм ніяк не дається", - розповіли про ситуацію аналітики проекту і додали, що окремо прослідковуються спроби заходити в саме Сторожове, щоб там також зайняти позиції і закріпитися.
"Всі рухи направлені на огортання Великої Новосілки, перекриття логістики і з часом окупації селища",- зазначив проєкт.
Аналітики нагадали, що декілька днів тому був здійснений накат на Новий Комар і частково він був успішний, адже росіяни змогли засісти в селі. Проте зараз "найбільш критична ситуація розгортається навколо Макарівки, що може стати неприємним наслідком, а її просто продовжують посилювати замість того, щоб вирішувати і виставити значно важливіші пріоритети".
"На відео позиція ворога між Сторожовим та Макарівкою. І вона там не одна", - підсумували аналітики.
Війна в Україні: новини
Україна під натиском російських військ уже втратила майже половину захоплених територій у Курській області. Як розповів командир артилерії 82-ї повітряно-штурмової бригади майор Іван Бакрєв, росіяни мають "величезну" перевагу майже в усьому - людях, артилерії, машинах - і переключаються з механізованих на піхотні атаки з потужним ефектом.
Союзники Києва мають виконати обіцянки, і якомога швидше надати Україні всю ту допомогу, яку вона давно очікує, щоб ЗСУ могли втримати стратегічно важливе місто Покровськ, написав колумніст Bloomberg Марк Чемпіон.