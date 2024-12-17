Зараз "найбільш критична ситуація розгортається навколо Макарівки, що може стати неприємним наслідком.

Російські окупанти продовжують зрізати Времівський виступ, що загрожує оточенню позицій ЗСУ.

Про це повідомив проєкт DeepState. За його даними, в даний час найскладніша ситуація спостерігається в районі Великої Новосілки на відтинку Макарівка-Благодатне-Сторожове.

"Після захоплення Благодатного противник постійно стягує піхоту в село малими групами, а також продовжує штурмові дії між Сторожовим і Макарівкою, щоб відрізати останнє, адже воно їм ніяк не дається", - розповіли про ситуацію аналітики проекту і додали, що окремо прослідковуються спроби заходити в саме Сторожове, щоб там також зайняти позиції і закріпитися.

"Всі рухи направлені на огортання Великої Новосілки, перекриття логістики і з часом окупації селища",- зазначив проєкт.

Аналітики нагадали, що декілька днів тому був здійснений накат на Новий Комар і частково він був успішний, адже росіяни змогли засісти в селі. Проте зараз "найбільш критична ситуація розгортається навколо Макарівки, що може стати неприємним наслідком, а її просто продовжують посилювати замість того, щоб вирішувати і виставити значно важливіші пріоритети".

"На відео позиція ворога між Сторожовим та Макарівкою. І вона там не одна", - підсумували аналітики.

Війна в Україні: новини

Україна під натиском російських військ уже втратила майже половину захоплених територій у Курській області. Як розповів командир артилерії 82-ї повітряно-штурмової бригади майор Іван Бакрєв, росіяни мають "величезну" перевагу майже в усьому - людях, артилерії, машинах - і переключаються з механізованих на піхотні атаки з потужним ефектом.

Союзники Києва мають виконати обіцянки, і якомога швидше надати Україні всю ту допомогу, яку вона давно очікує, щоб ЗСУ могли втримати стратегічно важливе місто Покровськ, написав колумніст Bloomberg Марк Чемпіон.

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