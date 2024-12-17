Ворог підтягнув на той напрямок частину резервів з Покровського напрямку.

Російські окупаційні війська продовжують тиснути на Сили оборони України на фронті. Курахівський напрямок поступово сиплеться.

Таку заяву зробив командир взводу 24ОШБ "Айдар" Станіслав Бунятов (Осман) у своєму телеграм-каналі "Говорять Снайпер". За словами військового, ворог підтягнув на той напрямок частину резервів з Покровського напрямку.

Основний акцент російські окупаційні війська роблять на проривах ліній технікою, відрізання позицій та утворення кліщів, розповів Бунятов.

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"Наша піхота вже стомилася, бої 24/7, заміняти та підсилювати майже немає ким, по снарядам на арту та міномети ситуація теж не дуже", – додав командир взводу.

Війна в Україні: ситуація на фронті

Росіяни третю добу проводять інтенсивні наступальні дії на території Курської області. Як розповів головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, ворог активно застосовує підрозділи армії Північної Кореї. Військові КНДР вже зазнали великих втрат.

Тим часом проєкт DeepState повідомляє, що російські окупанти різають Времівський виступ. Аналітики кажуть, що це загрожує оточенням позицій українських військ. Найбільш складна ситуація зараз спостерігається в районі Великої Новосілки на відтинку Макарівка-Благодатне-Сторожеве.

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