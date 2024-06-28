Упродовж доби ліквідовані ще понад тисячу загарбників, поділився Генштаб ЗСУ.

Минулої доби втрати Росії в Україні у живій силі українські воїни збільшили на 1170 осіб.

Генеральний штаб Збройних сил України повідомив про ліквідацію чергового ворожого бомбардувальника, і тепер загальна кількість "відмінусованих" літаків російських окупантів склала 360 штук.

Відповідну інформацію оприлюднено у сьогоднішньому звіті Генштабу про втрати противника у війні в Україні. Згідно з повідомленням, бойові втрати противника з 24 лютого 2022 по 28 червня 2024 р. орієнтовно склали: особового складу ‒ близько 540490 (+1170 за минулу добу) осіб.

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Також знищено:

танків ‒ 8066 (+24);

бойових броньованих машин ‒ 15480 (+21);

артилерійських систем – 14423 (+60);

РСЗВ – 1109 (+1);

засобів ППО –871 (+3);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11509 (+50);

гелікоптерів – 326 (+0);

кораблів/катерів – 28 (+0);

підводних човнів – 1 (+0).

Крім того, знищено 19514 (+46) одиниць автомобільної техніки та автоцистерн окупантів, 2431 (+11) одиниць спецтехніки.

Важливі втрати ворога на 28 червня 2024 року - що сьогодні варто знати

Як повідомляв УНІАН, цього місяця на території аеродрому "Ахтубінськ" в Астраханській області Росії було уражено ворожий винищувач Су-57. За словами представника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрія Юсова, глава країни-агресора Володимир Путін скаженіє після ураження цього літака. У розвідці зазначили, що ці літаки росіяни оберігають і ретельно ховають. Юсов каже, що Су-57 не залітали у повітряний простір України, оскільки росіяни боялися, що їх можуть збити.

За інформацією авіаексперта Костянтина Криволапа, у росіян є близько десятка винищувачів Су-57, виробляти нові вони не можуть через санкції.

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