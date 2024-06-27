Наразі відомо про п'ятьох постраждалих.

Сьгодні вдень російські загарбницькі війська вперше вдарили по Харкову ФАБ-500 з керованим модулем планування і корекції.

Про це повідомив керівник Харківської обласної прокуратури Олександр Фільчаков. За попередніми даними, близько 16:00 Збройні сили РФ завдали ударів по Харкову з населеного пункту Майський Бєлгородської області.

"Під атакою ворога був Київський район міста. Пошкоджено три приватні будинки, приміщення вищого навчального закладу та районного управління ДСНС. Постраждали чотири людини", - йдеться у повідомленні.

Пізніше у прокуратурі додали, що кількість постраждалих зросла до п'яти. Одна з ФАБ-500 з УМПК влучила у стіну приватного житлового будинку, але не здетонувала.

Фахівці Держслужби з надзвичайних ситуацій вийняли підривний пристрій та витягають з подвір'я нерозірваний снаряд. Зазначається, що в момент влучання у будинку перебував 10-річний хлопчик. Він, на щастя, не постраждав.

Удари по Харківщині

Нагадаємо, нещодавно окупанти заявляли про перше застосування ФАБ-3000 М-54 з УМПК у селищі Липці. Вони опублікували відео удари по українському населеному пункту.

У Збройних силах України тоді підтвердили удар, однак не повідомляли, що було використано саме цей тип ФАБ.

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