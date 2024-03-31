Вже встановили майже 10 тис. бетонних пірамід.

На Київщині триває облаштування фортифікаційних споруд. Зокрема, в області встановлюють "зуби дракона" та риють пртитанкові рови.

Про це повідомив очільник Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко. За його словами, всі роботи погоджуються з військовими у відповідності до потреби та доцільності.

"Фортифікації, які будуємо, передбачають розгалужену систему траншей, бліндажів та інших видів укриттів. Встановлюємо загороджувальні рубежі - "зуби драконів", протитанкові рови та інші невибухові загородження. Вже встановили майже 10 тис. бетонних пірамід, облаштували протитанковий рів. Роботи не припиняємо ні на день, всі необхідні матеріали та техніка є", – додав він.

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Очільник ОВА також зауважив, що будівництво фортифікацій відбувається під постійним прискіпливим контролем.

Зведення оборонних споруд в Україні: інші новини

Будівництво фортифікаційних споруд продовжується у Запорізькій області. Там встановлено уже 11 тисяч "зубів дракона", повідомив очільник ОВА Іван Федоров.

Раніше президент Зеленський розповідав, що Україна будує три лінії оборони на півдні, сході та півночі. За його словами, йдеться про понад тисячу кілометрів відповідних споруд.

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