За словами голови Запорізької ОВА, таких захисних споруд в області буде ще більше.

На Запоріжжі продовжується будівництво захисних оборонних споруд. Наразі в регіоні вже встановлено 11 тисяч "зубів дракона". Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров у своєму Telegram-каналі.

"11 тисяч тетраедрів вже встановили на Запорізькому напрямку. Робимо більше. Встановимо більше. Запорізькі "зуби дракона" - міцна оборона проти ворога", - написав посадовець.

Раніше він розповідав, що фортифікаційні споруди виготовляються цілодобово. Офіційно це називається - піраміди загороджувальні, а іншим словом - тетраедри. Федоров додав, що простими словами їх можна називати запорізькі "зуби дракона".

"Використовуємо спеціальну технологію, яка надає конструкціям максимальну міцність протягом мінімального часу застигання. Наші запорізькі "зуби" здатні витримати як критичні температури, так і будь-яку агресію ззовні. Високоякісний бетон призначений для різних видів ґрунтів", - запевнив очільник Запорізької ОВА.

Будівництво фортифікаційних споруд в Україні: останні новини

Як писав УНІАН, Україна укріплює кордон з Придністров'ям, зокрема йдеться про Одеську область, де планують побудувати понад 50 фортифікаційних об’єктів, серед яких є ті, що знаходяться у районі морської акваторії та невизнаного Придністров’я.

Також Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна будує три лінії оборони на півдні, сході та півночі.

"Ми повинні знати, що коли ми говоримо про фортифікаційні споруди - це постійний процес. І ви повинні знати, ми говоримо не про кілометр або два. Ми говоримо навіть не про сотні кілометрів. А це більше тисячі кілометрів відповідних споруд", - зазначив глава держави.

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