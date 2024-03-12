Вони потрібні для посилення міцності захисту українських Сил оборони.

Президент України Володимир Зеленський повідомляє, що три лінії оборонних споруд і фортифікацій будуються на півдні, сході та півночі. Про це глава держави сказав в інтерв'ю французьким медіа BFM TV та Le Monde.

"Ми повинні знати, що коли ми говоримо про фортифікаційні споруди - це постійний процес. І ви повинні знати, ми говоримо не про кілометр або два. Ми говоримо навіть не про сотні кілометрів. А це більше тисячі кілометрів відповідних споруд", - наголосив Зеленський.

Президент додав, що це дуже складне завдання, яке треба виконати, щоб бути міцними незалежно від змін пір року і незалежно від тих бойових арсеналів, які застосовує ворог при обстрілах.

Відео дня

"Це одне з найскладніших завдань - фортифікаційні споруди. Але у нас є три лінії оборони. І ці споруди, фортифікації, будуються не тільки в одній лінії. Це три лінії проти ворога в окремих областях нашої держави", - зазначив президент.

Він уточнив, що ці фортифікаційні лінії споруджуються на сході, на півдні і на півночі.

"Ніхто не говорить, що вони спроможні прийти з Білорусі. Ми вважаємо, що ядро російської армії було знищено. Але, тим не менше, ми для себе будуємо фортифікаційні споруди. Це окрема велика робота", - сказав глава держави.

ЗСУ зупинили наступ Росії - що повідомлялося

Як повідомляв УНІАН, Зеленський заявив, що Силам оборони України вдалося зупинили наступ росіян на сході України, і тепер загарбники зазнають великих втрат. За його словами, наразі ситуація на українсько-російському фронті набагато краща, ніж була протягом останніх трьох місяців.

Раніше Зеленський заявляв, що зводяться три смуги захисту завдовжки 2 тисячі кілометрів.

Вас також можуть зацікавити новини: