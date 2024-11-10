На протести відреагувала місцева влада, яка назвала їх "незаконними".

Біженці з міста Суджа вийшли на мітинг в Курську та вимагали евакуювати місцевих жителів, які там залишилися. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Зазначається, що на протест вийшло приблизно 120 людей. Після чого до них вийшов представник адміністрації Курської області з внутрішньої політики Анатолій Дроган. Зокрема він запропонував біженцям розійтися та піти в громадську приймальню, аби скласти колективне звернення, проте вони відмовилися.

"Нам все одно, де замерзати. На вулиці замерзати, яка нам різниця, ми все одно не вдома", - зазначила одна із біженок.

Після цього Дроган звинуватив біженців в організації "публічної незаконної акції".

"Вас штовхають на незаконні дії. Ми живемо з вами в режимі КТО (режим контртерористичної операції - УНІАН), на жаль, це не від влади залежить. Влада нікого з ворогів не штовхала на кордон, це війна. [...] Це не управляється владою, був прорив, війська, які там стояли, вони загинули. Повірте мені, винні вже затримані. Якщо вам стане легше, військові, які допустили [прорив], якщо вони залишилися живі, вони понесуть покарання", - сказав чиновник.

На що люди відповіли, що на кордоні під час наступу ЗСУ стояли строковики з автоматами, тому треба карати не їх, а "генералів". Крім того, вони зажадали від місцевої адміністрації насправді визнати, що триває війна. Також у Дрогана запитали, чому до них вийшов він, а не сам очільник Суджанського району Олександр Богачов.

"Ви хочете з нами спілкуватися чи кричати? Якщо кричати, то все це закінчиться просто зараз", - додав чиновник.

Пізніше на площу вийшла інша посадовиця, яка пообіцяла організувати біженцям зустріч з губернатором.

Курська операція - останні новини

Як писав УНІАН, українські військові в Курській області знищили групу окупантів та захопили полонених. Як стало відомо, у тилу противника було ліквідовано 14 загарбників, ще трьох солдатів українські воїни захопили у полон.

Також військовослужбовець Кирило Сазонов заявив, що Росія кидає на Курську область ледь не найкращі свої підрозділи. За його словами, противник намагається якомога швидше витіснити Сили оборони з території регіону.

Вас також можуть зацікавити новини: