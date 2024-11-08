Якщо план Трампа спрацює, то Росії доведеться відмовитися від частини Курської області.

Російські морські піхотинці за підтримки північнокорейських солдатів у четвер пішли в наступ на українські позиції в Курській області. Як пише аналітик Forbes Девід Акс, однією з причин такого поспіху може бути так званий "мирний план" Дональда Трампа, про який раніше писали західні ЗМІ.

Як пояснює Акс, одна з пропозицій Трампа полягає в тому, щоб Україна і Росія погодилися на перемир'я вздовж нинішньої лінії фронту. А вона охоплює не тільки південь і схід України, а й Курську область РФ.

"Якщо план Трампа справді спрацює - а це дуже велике "якщо", - Росія фактично віддасть 270 квадратних миль російської землі в обмін на приблизно 20 відсотків України - це 45 000 квадратних миль, які вона окупує", - пише Акс, зазначаючи, що російського диктатора Путіна цей, здавалося б, сприятливий обмін, вочевидь, не влаштує.

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Як зазначає Акс, під час спроби атакувати лівий фланг Курського виступу в четвер російська 810-а морська піхотна бригада з прикріпленими до неї північнокорейськими солдатами зазнала нищівної невдачі.

Так, за даними Kriegsforscher, під час атаки росіяни відправили в бій 14 БТРів, і десять із них знищено або пошкоджено і кинуто. Водночас, вказує Акс, ці БТРи вміщують до 10 солдатів, що означає, що 810-та бригада морської піхоти могла втратити загалом 140 людей, хоча, цілком можливо, дехто з них урятувався.

Як зазначає Девід Акс, Кремль готовий пожертвувати сотнями і навіть тисячами життів, намагаючись ліквідувати Курський виступ. Але це вигідно лише за умови реалізації "мирного плану" Трампа.

Однак Трамп, пропонуючи створити демілітаризовану зону, водночас не пропонує жодних шляхів для її забезпечення, а в такому разі вона буде ігноруватися або часто порушуватися. Таким чином, мирна пропозиція Трампа "наївна", тож Росія і КНДР можуть кидати війська і техніку на Курський виступ у спробі створити умови для перемир'я, яке може ніколи не настати, зазначає аналітик.

"Мирний план" Трампа - що відомо

Видання WSJ розкрило деталі можливого "мирного плану" Трампа щодо завершення війни в Україні. Так, один із варіантів може передбачати вимогу відмовитися від вступу до НАТО щонайменше на 20 років і заморозку лінії фронту без повернення Україні територій. В обмін на це США продовжать постачати Україні зброю для стримування майбутнього російського нападу.

Водночас радник президента України Дмитро Литвин зазначив, що справжні плани президентів навряд чи анонсуються в газетах, а російських вкидань у газетах завжди багато.

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