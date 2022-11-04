На Сватівському та Кремінському напрямках тривають тяжкі бої.

Російські окупанти не лишають спроб прорвати оборону на Луганщині, постійно атакують і йдуть по трупах своїх солдатів.

Як розповів голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай в ефірі інформаційного телемарафону, на Сватівському та Кремінському напрямках тривають тяжкі бої. З боку росіян постійно відбуваються намагання прорвати оборону. До того ж окупанти позвозили дуже величезну кількість нещодавно мобілізованих та засуджених.

"Після обстрілів, стандартна тактика: відправляють підрозділ, до взводу, щоб вони йшли у наступ. Вони гинуть і відправляють одразу наступний, чи знову обстріл, і знову наступний. Там в нас така ситуація, що вони навіть загиблих не забирають. Другий чи третій підрозділ, який йде у наступ, вони йдуть по трупах своїх", - розповів очільник ОВА.

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Війна: ситуація на Луганщині

Як повідомляв УНІАН, 5 жовтня голова Луганської ОВА Сергій Гайдай заявив про початок деокупації Луганщини.

Зокрема, 7 жовтня українські військові звільнили від російських окупантів 7 населених пунктів області: Новолюбівку, Невське, Греківку, Новоєгорівку, Надію, Андріївку, Стельмахівку.

24 жовтня стало відомо, що ЗСУ витіснили ворога з населених пунктів Кармазинівка, М'ясожарівка і Невське Луганської області.

29 жовтня у Міністерстві оборони України заявили, що селище Невське на Луганщині звільнено від російських окупантів.

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