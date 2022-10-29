При звільненні населеного пункту поповнено обмінний фонд полоненими, у якості трофеїв взято велику кількість техніки ворога та зброї.

Українські військові звільнили селище Невське на Луганщині від російських окупантів.

Про це повідомляє Міністерства оборони України.

"Невське на Луганщині – вільне! Полонені рашисти, велика кількість трофейної техніки, амуніції і зброї… Наші спецпризначенці провели зачистку села від окупантів", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що місцеві жителі зустрічали наших воїнів зі сльозами на очах. Вони чекали наших захисників 8 місяців.

Війна в Україні: звільнення Луганщини

Як повідомляв УНІАН, 5 жовтня голова Луганської ОВА Сергій Гайдай заявив про початок деокупації Луганщини. Він рекомендував жителям Луганщини, які зараз в окупації, виїхати подалі від лінії фронту або перебувати поряд із укриттями.

Зокрема, 7 жовтня українські військові звільнили від російських окупантів 7 населених пунктів області. Це села Красноріченської селищної громади Сватівського району: Новолюбівка, Невське, Греківка, а також села Коломийчихської сільської громади Сватівського району: Новоєгорівка, Надія, Андріївка, Стельмахівка.

24 жовтня стало відомо, що ЗСУ витіснили ворога з населених пунктів Кармазинівка, М'ясожарівка і Невське Луганської області.

Усі деокуповані села на Луганщині майже повністю зруйновані. Через безпекову складову військові не дають дозволу, щоб адміністрації заходили в села і налагоджували життєдіяльність.

Також ЗСУ просуваються на двох напрямках Луганщини: на Сватівському та Кремінському.

28 жовтня Гайдай повідомив, що контрнаступ Збройних сил України на Луганщині триває щодня, хоча є і певні труднощі, через які він відбувається не так швидко. Зокрема, просуванню заважає підтягнута техніка, резерви окупантів, їхні оборонні споруди, погода та заміновані території.

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