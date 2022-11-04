В населеному пункті Піски близько 30 громадян викрадено та вивезено у невідомому напрямку.

Російські окупанти проводять фільтраційні заходи на Луганщині та Херсонщині.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ.

"На тимчасово захоплених територіях окупанти продовжують порушувати норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. В населеному пункті Піски Старобільського району Луганської області представники так званої військової комендатури провели фільтраційні заходи проти місцевого населення. Близько 30 громадян викрадено та вивезено у невідомому напрямку", - йдеться у повідомленні.

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У Генштабі також наголошують, що аналогічні заходи проводяться в населених пунктах вздовж автошляху Олешки – Нова Каховка Херсонської області.

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Російські військові продовжують чинити злочини на тимчасово окупованих територіях та розкрадати українське майно. Так, як писав УНІАН, російські загарбники продовжують викрадати і вивозити автомобілі швидкої допомоги і обладнання з лікарень Голої Пристані до Скадовська.

Крім того, окупанти крадуть медичне обладнання, машини швидкої допомоги та закривають лікарні на захоплених територіях. Насамперед це стосується Херсонської області, яку росіяни намагаються перетворити на зону відчуження, заявляв раніше президент Володимир Зеленський.

Відомо, що армія РФ веде підготовку до вуличних боїв у Херсоні й замінували об'єкти критичної інфраструктури. Очільниця Херсонської міської військової адміністрації Галина Лугова додала, що окупанти "не планують залишатися", але якомога більше затягують час".

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