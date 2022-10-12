Українці продовжують успішно нищити іранські дрони-камікадзе, які РФ активно використовує для обстрілів території України.

На Миколаївщині українські зенітники збили 9 дронів-камікадзе.

Про це повідомила служба зв’язків з громадськістю повітряного командування "Південь".

"Вранці, 12 жовтня, над Миколаївщиною силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" збито дев’ять ворожих дронів-камікадзе Shahed-136", - йдеться у повідомленні. Відео дня

Іранські дрони на війні проти України

У середині серпня стало відомо, що Іран продав Росії тисячу своїх безпілотників.

23 вересня МЗС України за дорученням президента позбавило посла Ірану акредитації, а також наказало суттєво скоротити кількість дипломатичного персоналу посольства Ірану в Києві у відповідь на продаж Росії ударних безпілотних апаратів.

Останнім часом почастішали удари ворога іранськими дронами. Таким чином РФ економить ракети, запас яких у Путіна вичерпано для атак по критичній інфраструктурі взимку.

За даними ЗСУ, підрозділи протиповітряної оборони знищують дрони-камікадзе іранського виробництва вдвічі частіше, ніж вони досягають мети.

У ніч на 11 жовтня ЗСУ збили вісім дронів-камікадзе, якими ворог атакував Одеську та Миколаївську області.

За словами речника командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, українська ППО успішно справляється з іранськими дронами.

Довідка УНІАН. Дрон-камікадзе — баражуючий боєприпас. Він призначений для ураження цілей на дальній відстані. Наводиться дрон на стаціонарну ціль за супутниковими координатами. Запускається з пускової платформи, має двигун, за допомогою якого набирає швидкість та висоту. Ціль вражає боєголовка в носовій частині дрона.

Вперше на Миколаївщині іранський дрон-камікадзе "Shahed-136" російська армія застосувала 20 вересня, завдавши удару по прибережній зоні Очакова.

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