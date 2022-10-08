Іранський безпілотник збито з великокаліберного кулемета "Утьос".

У Миколаївській області збито черговий іранський дрон-камікадзе ворога - Shahed-136.

Про це повідомляється на сторінці Повітряного командування "Південь" Збройних Сил України у Facebook.

"Вранці 8 жовтня на Миколаївщині воїнами мобільної вогневої групи Херсонської зенітної ракетної бригади з великокаліберного кулемета "Утьос" збито дрон-камікадзе Shahed-136", - зазначили у командуванні.

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У ЗСУ також показали, що лишилося від ворожого дрона.

Росія використовує проти України іранські безпілотники - найважливіші новини

У середині серпня повідомлялося, що влада Ірану продала РФ тисячу безпілотників.

23 вересня Росія вперше атакувала іранськими дронами-камікадзе Одесу, два безпілотники у припортовій зоні зруйнували адмінбудівлю, були пошкоджені чотири житлових будинки. Через атаку дронами загинули дві людини.

У ніч на 5 жовтня супротивники атакували безпілотниками Білу Церкву Київської області, зафіксовано шість влучань, пошкоджено інфраструктура міста, й постраждала одна особа.

7 жовтня окупанти вперше атакували дронами Запоріжжя, повідомлялося про одну госпіталізовану особу.

8 жовтня стало відомо, що на півдні українська армія збила три дрони-камікадзе, якими супротивник атакував Миколаївщину й Одещину.

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