У Миколаївській області збито черговий іранський дрон-камікадзе ворога - Shahed-136.
Про це повідомляється на сторінці Повітряного командування "Південь" Збройних Сил України у Facebook.
"Вранці 8 жовтня на Миколаївщині воїнами мобільної вогневої групи Херсонської зенітної ракетної бригади з великокаліберного кулемета "Утьос" збито дрон-камікадзе Shahed-136", - зазначили у командуванні.
У ЗСУ також показали, що лишилося від ворожого дрона.
Росія використовує проти України іранські безпілотники - найважливіші новини
У середині серпня повідомлялося, що влада Ірану продала РФ тисячу безпілотників.
23 вересня Росія вперше атакувала іранськими дронами-камікадзе Одесу, два безпілотники у припортовій зоні зруйнували адмінбудівлю, були пошкоджені чотири житлових будинки. Через атаку дронами загинули дві людини.
У ніч на 5 жовтня супротивники атакували безпілотниками Білу Церкву Київської області, зафіксовано шість влучань, пошкоджено інфраструктура міста, й постраждала одна особа.
7 жовтня окупанти вперше атакували дронами Запоріжжя, повідомлялося про одну госпіталізовану особу.
8 жовтня стало відомо, що на півдні українська армія збила три дрони-камікадзе, якими супротивник атакував Миколаївщину й Одещину.