Один з двох атакуючих дронів був збитий підрозділами ЗСУ.

Ворог завдав удару по Очаківському порту (Миколаївська область) іранськими дронами-камікадзе Shahed-136, один з яких влучив в буксир.

Про це повідомив спікер оперативного командування "Південь" Владислав Назаров, коментуючи обстановку станом на 14:00.

За його словами, підрозділи Сил оборони продовжують вогневий вплив на надзвичайно важливі для ворога логістичні шляхи, тримаючи під вогневим контролем мости та переправи. Окупанти облаштовують додаткові рубежі оборони, намагаються підтягнути резерви, провести ротацію підрозділів.

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Водночас вони активізують повітряні атаки із застосуванням іранських дронів-камікадзе типу "Shahed-136".

"Саме в такий спосіб черговий раз завдано ударів по портовій інфраструктурі Очакова. Один з двох атакуючих дронів був збитий нашими підрозділами, інший влучив у портовий буксир. Пожежу вогнеборці оперативно приборкали. Людських втрат нема", - сказав Назаров.

Він нагадав, що вранці ще один дрон-камікадзе "Shahed-136" атакував Кривий Ріг. Внаслідок влучання у двоповерхову нежитлову будівлю виникла пожежа, яку оперативно ліквідовано.

Іранські дрони Shahed 136 вже у війні Росії проти України

У середині серпня стало відомо, що Іран продав Росії тисячу своїх безпілотників.

Вже 13 вересня Управління стратегічних комунікацій ЗСУ повідомило, що українські військові вперше збили іранський ударний дрон Shahed 136 ("Шахід-136"). Безпілотник було збито поблизу Куп'янська Харківської області.

Військові підтверджували, що Shahed-136, перефарбовані в російські кольори й перейменовані в "Герань-2", усе частіше фіксують біля позицій української бронетанкової та артилерійської техніки.

Іранські безпілотники відносно малі і літають на дуже низькій висоті, що ускладнює їхнє виявлення українськими системами ППО.

Тим не менше, за словами речника Командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, ці БПЛА можна збивати різними засобами ППО і навіть стрілецькою зброєю, але найкраще для цього підходять зенітні гармати, а також українська "Шилка" або німецький "Гепард".

На думку західних фахівців, Shahed-136 можуть надати Росії "потужну противагу" високотехнологічним системам озброєння, таким як HIMARS, які Україна отримала від США.

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