На одному з найгарячіших напрямків - Покровському росіяни здійснили штурмові дії в районах п’ятьох населених пунктів.

На Торецькому напрямку російські окупанти збільшили кількість атак до 12.

Як зазначається у повідомленні Генштабу ЗСУ у Facebook, загарбники продовжують штурмувати позиції українських захисників. Загалом від початку доби відбулося 59 бойових зіткнень.

На Харківському напрямку противник здійснив атаку біля Вовчанська, де досі триває бій, а на Куп’янському продовжується боєзіткнення поблизу Табаївки.

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Крім того, на Лиманському напрямку ворог сім разів штурмував позиції українських захисників неподалік Макіївки, Невського та Серебрянського лісу. Шість боїв завершено, один - триває.

"На Сіверському напрямку впродовж дня відбулося дев’ять боєзіткнень. Загарбницька армія наступала у бік Білогорівки, Верхньокам’янського, Спірного та Виїмки. Сили оборони зупинили вісім атак, наразі відбивають атаку росіян біля Верхньокам’янського", - йдеться у повідомленні.

Також на Краматорському напрямку противник здійснив п’ять штурмових дій неподалік Часового Яру та Ступочок. Чотири боєзіткнення завершено, ще одне - продовжується.

"На Торецькому напрямку окупанти збільшили кількість атак до 12 - наступали біля Білої Гори, Диліївки, Нью-Йорка та Торецька. Десять атак відбито, ще дві - тривають", - зазначили у Генштабі.

Крім цього, загарбники завдали вісім авіаударів, скинувши 16 КАБів, по Костянтинівці та Торецьку.

"На Покровському напрямку росіяни здійснили штурмові дії у районах населених пунктів Воздвиженка, Новоолександрівка, Желанне, Зелене Поле та Яснобродівка. Українські захисники стримують натиск військ РФ та відбили 12 атак, сім боєзіткнень - досі продовжуються. Втрати противника на цьому напрямку уточнюються", - повідомили у Генштабі.

На Курахівському напрямку загарбники три рази атакували поблизу Парасковіївки та Костянтинівки. "Наразі триває один бій. Ситуація під контролем наших військ", - йдеться у повідомленні.

На Времівському напрямку противник, залучивши авіацію, вдарив чотирма керованими авіаційними бомбами в райони населених пунктів Вугледар та Водяне. Також штурмував позиції українських військ біля Водяного. Ворожа атака досі продовжується.

"На Оріхівському напрямку росіяни зазнали поразки, атакуючи оборонні рубежі українців неподалік Малої Токмачки", - підкреслили у Генштабі.

Ситуація на фронті: новини

Раніше офіцер 59-ї окремої мотопіхотної бригади ім. Якова Гандзюка Сергій Цехоцький зазначив, що кількість піхотних штурмів ворога на Покровському напрямку зменшилася після початку операції в Курській області Росії.

За його словами, ворог "огризається" та обстрілює з артилерії, активно застосовує дрони. Але при цьому саме "м’ясні" піхотні штурми і спроби їх проведення зменшилися.

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