Загарбники використовують Крим більше для відновлення та ремонту техніки, лікування поранених та накопичення боєприпасів.

Російські окупанти зараз тримають у тимчасово окупованому Криму понад 20 тис. військовослужбовців.

Про це розповів капітан 1 рангу запасу ВМС ЗСУ Андрій Риженко в ефірі "Еспресо". За його даними, наразі окупанти в Криму намагаються не концентрувати велику кількість військ.

"Мова може йти про 20 тис. особового складу. Це - максимальна чисельність. Вони використовують територію Криму більше для відновлення та ремонту техніки, а також для лікування поранених та накопичення боєприпасів. Така їхня головна мета", - сказав Риженко.

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Фахівець додав, що на початку повномасштабного вторгнення на півострові було сконцентровано дуже велику кількість військ, але зараз ситуація змінилась. За його словами, станом на зараз, росіяни намагаються концентрувати в Криму авіацію та ракетні підрозділи, які обстрілюють південні території України.

"Зараз там основна їх ударна сила - авіація, яка їм допомагає штурмувати наші сили на Півдні та патрулювати Чорне море. Там ракетні підрозділи, які обстрілюють наш південь кожного дня. Там, до речі, знаходяться "Шахеди", але це невеликий підрозділ", - додав Риженко.

Ситуація в Криму

За даними Представництва президента України в Автономній республіці Крим, Росія використовує цивільне населення півострова у якості "живого щита". Зокрема, базують військові вертольоти на майданчиках на місці пустирів біля житлових будинків. Кірм того, на околицях сіл Джанкойського району розміщені різні ворожі зенітно-ракетні комплекси.

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