Офіцер розповів про "сафарі" на мотоцикли, якими підвозиться піхота окупантів на лінію бойового зіткнення.

Кількість піхотних штурмів ворога на Покровському напрямку зменшилась після початку операції на Курщині.

Про це заявив офіцер 59 окремої мотопіхотної бригади їм. Якова Гандзюка Сергій Цехоцький в ефірі Київ24. Так, на запитання, чи останні події в Курській області РФ відобразились на активності росіян на напрямку, Цехоцький відповів: "Авжеж. І не тільки сьогодні. Це вже спостерігається три-чотири дні. Саме на Курахівському і Покровському напрямках, інтенсивність і кількість спроб штурму з боку противника зменшилась".

За його словами, ворог "огризається" та обстрілює з артилерії, активно застосовує дрони. Але при цьому саме "м’ясні" піхотні штурми і спроби їх проведення зменшились.

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"Ми це відчуваємо. Але наші оборонці не сидять склавши руки. Ми вишукуємо ворога по посадкам, по зруйнованим будівлям і "відправляємо їх на концерт Кобзона", - зазначив Цехоцький.

За інформацією офіцера, на їх напрямку ворог використовував масово важку техніку для атаки десь півтора тижні тому, але зараз такого нема.

"Було до 40 одиниць техніки противника. Дуже за короткий час ця техніка практично вся була спалена і пошкоджена. Дещо втікло, але більшість залишилась на металобрухт догорати. Ми не даємо їм шансів на відновлення - якщо вразили, то обов’язково закріплюємо цей успіх і робимо так, щоб унеможливити подальше використання цієї техніки", - наголосив Цехоцький.

Водночас, з його інформацією, росіяни на напрямку активно використовують мотоцикли для підвозу на лінію бойового зіткнення бойової піхоти. "Підвозить і швидко цим мотоциклом втікає назад. Але ми вже навчилися за ними полювати успішно. І в нас такого роду "сафарі" вже йде на ці мотоцикли", - розповів військовий.

Цехоцький зазначив, що наші оборонці полюють й за гарматами, й за польовими складами з БК ворога.

"Все що потрапляє в наше поле зору не залишається без уваги. Тому треба розуміти, що ворог, звичайно, небезпечний, підступний, йде на різні хитрощі, змінює тактику постійно на полі бою, щось придумує, пробує по-різному наступи робити… Але ми їх нищимо. Тільки за липень підрозділами бригади було ліквідовано більше 2 300 окупантів на нашій ділянці. Це цифра дуже велика", - наголосив він.

Ситуація в Курській області

6 серпня військові з території України прорвалися через кордон РФ у Курську область, і за даними росЗМІ, за кілька днів взяли під свій контроль до 20 населених пунктів, а також газовимірювальну станцію "Суджа". При цьому українське військове командування ситуацію офіційно не коментує.

Покровський та Курахівський напрямки в Україні вже тривалий час є найгарячішими. Зокрема на Покровському напрямку фронту активна фаза боїв триває понад три місяці. Там щодня відбувається найбільше ворожих штурмів. Російські окупанти весь час відправляють сюди нові ресурси замість знищених. Ворог має завдання захопити Донецьку область.

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