Українські військові показали уламки збитих дронів.

Українські військові протягом суботи, 20 травня 2023 року, знищили на півдні країни пʼять ворожих безпілотників. Дрони противника збили на Херсонщині та Миколаїщині.

Як повідомляє служба зв’язків з громадськістю повітряного командування "Південь", силами та засобами ППО знищено п’ять ворожих БпЛА: три ударних "Ланцети", "Мерлін-ВР" та розвідувальний "Орлан-10".

Також українські військові оприлюднили фото, на якому видно уламки збитих в суботу дронів "Ланцет".

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Що саме збили українські захисники

"Мерлін-ВР" – російський експериментальний безпілотний літальний апарат. Призначений для ведення розвідки місцевості в автоматичному та напівавтоматичному режимах. Розробником було заявлено, що апарат має гібридний двигун, що дає "невелику акустичну помітність". Але згодом було заявлено, що у збитому ЗСУ "приладі" (на початку червня 2022 року) жодних гібридних технологій не знайдено. Цей безпілотник може підійматися на висоту до 5 км та перебувати у повітрі до 10 год.

"Орлан-10" – безпілотник з аналогічними завданнями. В травні 2022 року була представлена ударна модифікація.

"Ланцет" – російський баражуючий боєприпас, має кілька типів наведення. Швидкість руху в повітрі становить до 300 км/год, радіус польоту – до 40 км.

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