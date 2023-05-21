Українські військові протягом суботи, 20 травня 2023 року, знищили на півдні країни пʼять ворожих безпілотників. Дрони противника збили на Херсонщині та Миколаїщині.
Як повідомляє служба зв’язків з громадськістю повітряного командування "Південь", силами та засобами ППО знищено п’ять ворожих БпЛА: три ударних "Ланцети", "Мерлін-ВР" та розвідувальний "Орлан-10".
Також українські військові оприлюднили фото, на якому видно уламки збитих в суботу дронів "Ланцет".
Що саме збили українські захисники
"Мерлін-ВР" – російський експериментальний безпілотний літальний апарат. Призначений для ведення розвідки місцевості в автоматичному та напівавтоматичному режимах. Розробником було заявлено, що апарат має гібридний двигун, що дає "невелику акустичну помітність". Але згодом було заявлено, що у збитому ЗСУ "приладі" (на початку червня 2022 року) жодних гібридних технологій не знайдено. Цей безпілотник може підійматися на висоту до 5 км та перебувати у повітрі до 10 год.
"Орлан-10" – безпілотник з аналогічними завданнями. В травні 2022 року була представлена ударна модифікація.
"Ланцет" – російський баражуючий боєприпас, має кілька типів наведення. Швидкість руху в повітрі становить до 300 км/год, радіус польоту – до 40 км.