Українські підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили два райони зосередження ворожої живої сили, зазначили у Генштабі ЗСУ.

Українські воїни упродовж доби уразили низку районів зосередження живої сили РФ і станцію радіоелектронної боротьби супротивника.

Авіація Сил оборони України 12 разів вдарила по районах зосередження супротивників, а також збито розвідувальний дрон загарбників типу "Мерлін", йдеться у понеділок увечері, 17 квітня, у зведенні Генерального штабу Збройних сил України у Facebook.

"Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили два райони зосередження живої сили противника…", - зазначили у Генштабі.

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Як повідомляв УНІАН, росіяни намагаються наступати на Бахмутському, Лиманському, Мар’їнському й Авдіївському напрямках, атакують українських воїнів, але не мають успіхів.

Вчора, 16 квітня, було знищено чотири ворожих БПЛА, уражено пункт управління, три склади та низку місць зосередження живої сили окупантів. За даними Генштабу, було збито два БПЛА типу "Орлан-10", один розвідувальний "Елерон" та один дрон-камікадзе "Ланцет".

Варто зазначити, що супротивник вже зазнав величезних втрат в Україні. Втрати РФ в Україні на 17 квітня становлять приблизно 182 660 окупантів. Крім того, вже ліквідовано 2 347 безпілотників оперативно-тактического уровня.

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