Також обговорювались питання розробки нових рішень для боротьби з КАБами.

В даний час РФ використовує для ударів по Україні вдесятеро більше "шахедів", ніж минулої осені, тому необхідно повноцінно їм протидіяти.

Про це сказав президент Володимир Зеленський по завершенню засідання Ставки верховного головнокомандувача. Він послухав доповідь в. о. командувача Повітряних сил Анатолія Кривоножка про боротьбу з засобами російського повітряного терору. "Посилення ППО в регіонах, які найбільше цього потребують, розробка нових рішень у боротьбі з КАБами, посилення мобільних вогневих груп", - сказано в повідомленні.

На Ставці говорили про українське виробництво снарядів, зброї, техніки, засобів РЕБ, дронів.

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"Розглянули 3-5-річні контракти, які пропонуємо українським виробникам дронів стратегічного рівня. Потрібен довгий горизонт планування, розвиток та інвестиції для виробників", - зазначає Зеленський.

Сказано, що була доповідь Головкома Олександра Сирського щодо застосування таких далекобійних дронів, визначення пріоритетів, планування операцій.

Ворожі атаки дронів

За даними Генштабу ЗСУ у жовтні окупанти застосували по цивільних та військових об’єктах України 2 тис. 23 ударні безпілотники типу Shahed та безпілотники невстановленого типу.

З них 1 тис. 185 було знищено/подавлено українськими захисниками, 738 одиниць було локаційно втрачено, а ще 29 БПЛА вийшли з підконтрольного повітряного простору України.

За даними Генштабу, загалом з початку цього року росіяни запустили по території України 6987 ударних БПЛА. Переважно ворожі дрони били по цивільній та критичній інфраструктурі України.

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