Загалом з початку року загарбники запустили по території нашої країни майже 7 тисяч ударних БПЛА, поділилися у Генштабі ЗСУ.

У жовтні російські окупанти застосували по цивільних та військових об’єктах України 2 тисячі 23 ударні безпілотники типу Shahed та безпілотники невстановленого типу.

Як зазначається у повідомленні на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у Facebook, з них 1 тис. 185 було знищено/подавлено українськими захисниками, 738 одиниць було локаційно втрачено, а ще 29 БПЛА вийшли з підконтрольного повітряного простору України.

"Загалом з початку 2024 року противник запустив по території України 6987 ударних БПЛА", - зазначається у повідомленні.

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У Генштабі додали, що переважно ворожі дрони цілили по цивільній та критичній інфраструктурі України:

"Зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи радіоелектронної боротьби та мобільні вогневі групи продовжують цілодобово захищати українське небо".

У центрі уваги новини України про війну - що повідомлялося

Раніше видання The Washington Post зауважило, що російські окупанти останнім часом посилили атаки безпілотників на Херсон, перетворивши його на "мисливські угіддя". Жертвами дедалі частіше стають мирні жителі.

Зазначається, що російські війська знаходяться просто через річку від міста і використовують невеликі безпілотники, щоб тероризувати місцеве населення.

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