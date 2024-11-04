В столиці вже скасували тривогу.

Цієї ночі небом України курсують групи російських безпілотних літальних апаратів. Про їхнє пересування інформують Повітряні сили ЗСУ.

Згідно з даними від 00:22, групу дронів фікують на північному заході Чернігівської області, вони тримають курс на південний захід. Група БПЛА летить зі сходу Житомирщини на Білу Церкву, а БПЛА на межі Київської та Черкаської областей - на Черкаси.

Також військові попереджають про БПЛА на межі Сумської та Полтавської областей (курсом на південний захід), на півночі Полтавщини (на Черкащину) та на північ від Ізмаїлу на Одещині (західний курс).

Відео дня

Інформація оновлюється...

Оновлено о 02:40: У Деснянському районі, де впали уламки безпілотника, займання на території парку Муромець. В Оболонськом - горять зелені насадження на набережній, повідомив мер.

Наразі повітряна тривога лунає лише у Київській, Черкаській та Донецькій областях. Також зберігається активність російської тактичної авіації на східному напрямку, для прифронтових областей існує загроза застосування авіаційних засобів ураження.

Оновлено о 02:35: У столиці зафіксували падіння уламків в Оболонському та Деснянському районах міста. В останньому - на відкритій місцевості, дані щодо можливих руйнувань та постраждалих уточнюються.

Оновлено о 02:09: У Києві працюють сили протиповітряної оборони. У Київській міській військовій адміністрації закликають перебувати в укриттях до відбою повітряної тривоги.

Оновлено о 01:25: Група дронів на півночі Київщини тримає курс на захід, а група на південному сході області - на Черкащину.

Дронові атаки по Україні

Раніше у Міністерстві закордонних справ повідомили, що минулого місяця російські загарбницькі війська запустили по Україні понад 1900 дронів-камікадзе типу "Shahed".

Під час вчорашньої атаки уламки спричинили руйнування в Шевченківському та Голосіївському районах столиці. На щастя, ніхто не постраждав.

Вас також можуть зацікавити новини: