Також російські окупанти втратили 343 людини з особового складу.

На Таврійському напрямку за минулу добу Сили оборони України знищили понад 240 безпілотників російських загарбників.

Бригадний генерал, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський зазначив, що минулої доби в його операційній зоні ворог завдав 32 авіаційних удари, провів 24 бойових зіткнення та здійснив 905 артобстрілів.

Водночас, українські захисники та захисниці стійко тримають оборону і проводять активні дії на визначених напрямках.

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"Загальні втрати ворога минулої доби склали 343 особи та 91 одиницю військової техніки, не враховуючи БпЛА", - повідомив Тарнавський у Telegram.

Зокрема, знищено 18 танків, 27 бойових броньованих машин, 28 артилерійських систем, 1 ПТРК, 1 засіб ППО, 14 автомобілів та 2 одиниці спеціальної техніки. Сили оборони України знищили 1 склад боєприпасів та ще 3 інших важливих об’єкти противника.

Він вказав, що серед знищеної техніки ворог втратив самохідний міномет 2С4 "Тюльпан" та танк Т-90. Також нейтралізовано або знищено 242 БпЛА різних типів.

Ситуація на фронті станом на 25 січня - головні новини

За минулу добу втрати Росії в Україні у живій силі "ломанулися" до нової "червоної лінії" - майже перетнули позначку 380 тисяч загарбників. Зокрема, українські воїни ліквідували вчора 950 російських загарбників, і тепер загальні втрати РФ на 25 січня становлять приблизно 379 610 осіб.

За минулу добу на фронті відбулося майже 60 бойових зіткнень. Зокрема, на фронті тривають важкі бої з російськими окупантами. Загарбники не полишають спроб прорвати оборону українських захисників.

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