Знищено ще майже тисячу супротивників, зазначили у Сухопутних військах ЗСУ.

За минулу добу втрати Росії в Україні у живій силі "ломанулися" до нової "червоної лінії" - майже перетнули позначку 380 тисяч супротивників.

Українські воїни ліквідували ще 950 російських загарбників, і тепер загальні втрати РФ на 25 січня становлять приблизно 379 610 осіб, повідомили Сухопутні війська Збройних сил України в Telegram.

У ЗСУ додали, що супротивник втратив ще 42 бойові броньовані машини, 30 танків, 59 артилерійських систем, один засіб протиповітряної оборони, одну реактивну систему залпового вогню, 35 дронів оперативно-тактичного рівня та дві крилаті ракети.

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Крім того, українці "мінусували" чотири одиниці ворожої спецтехніки та 39 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн.

Який день війни сьогодні, і що треба знати - важливі новини

25 січня - 701 день широкомасштабного протистояння між українцями та росіянами.

Вранці Генштаб ЗСУ повідомив, що на фронті між нашими захисниками та росіянами відбулося 58 бойових зіткнень. За його даними, ворог намагався йти в атаки на Куп’янському, Лиманському, Авдіївському, Мар’їнському, Шахтарському та Запорізькому напрямках.

У Генштабі зазначили, що захисники України дали гідну відсіч супротивникам. Варто зазначити, що Росія на нашій землі зазнала колосальних втрат. Загальні втрати ворога на 24 січня 2024 року становили приблизно 378 660 загарбників.

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