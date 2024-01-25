За минулу добу відбулося майже 60 бойових зіткнень.

На фронті тривають важкі бої з російськими окупантами. Загарбники не полишають спроб прорвати оборону українських захисників.

У Генеральному штабі Збройних Сил України повідомили, що протягом минулої доби відбулося 58 бойових зіткнень.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

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В зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на Куп’янському напрямку нашими захисниками відбито шість атак ворога біля Синьківки Харківської області.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили чотири атаки окупантів поблизу Тернів, східніше Діброви Донецької області та ще п'ять атак в районах Макіївки, Серебрянського лісництва Луганської області.

На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито сім атак противника неподалік Васюківки, Богданівки, Іванівського та Кліщіївки Донецької області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи занарбникам значних втрат. Так, Сили оборони протягом минулої доби відбили чотири атаки ворога в районі Авдіївки та ще вісім атак поблизу Первомайського та Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку українські оборонці продовжують стримувати окупантів біля Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області, де відбито дев'ять атак.

На Шахтарському напрямку нашими захисниками відбито дві атаки ворога південніше Золотої Ниви та східніше Старомайорського Донецької області.

На Запорізькому напрямку наші воїни відбили атаку противника в районі Роботиного Запорізької області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують заходи із розширення плацдарму. Незважаючи на значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Протягом минулої доби противник здійснив сім безуспішних штурмів позицій українських військ.

Удари РФ по Україні 25 січня - головні новини

Вночі 25 січня під удар з боку загарбників опинилася Одеса. Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що ворог двічі атакував місто ударними безпілотниками. Він додав, що є влучання в промисловий об'єкт, пошкодження житлових будинків та цивільної інфраструктури.

Окупанти запустили по Україні 14 дронами-камікадзе типу "Шахед", 11 з них було ліквідовано.

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