Новообраний президент США вже провів низку телефонних розмов із європейськими лідерами.

Дональд Трамп розуміє, що не може змусити Україну до поступок Росії, не отримавши натомість певних поступок з боку Москви. Про це пише Bloomberg із посиланням на поінформованих співрозмовників.

Видання нагадує, що під час виборчої кампанії Трамп обіцяв швидко припинити бойові дії в Україні, але неоднозначно висловлювався щодо підтримки Києва. Тому зараз європейські лідери активно обговорюють, як їм діяти у випадку, якщо нова адміністрація США відмовиться від підтримки України.

Однак Трамп, схоже, не планує просто "кинути Україну під автобус". Це випливає з першого раунду телефонних розмов, які переможець американських виборів уже провів з європейськими лідерами.

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Так, за словами високопоставленого чиновника, з яким на умовах анонімності говорив Bloomberg, принаймні в одній з цих розмов обговорювався підхід Трампа до мирних переговорів щодо війни в Україні. І Трамп начебто "дав зрозуміти, що він усвідомлює, що не може просто змусити Україну надати поступки Путіну, не отримавши нічого натомість".

А тим часом в керівництві ЄС наголошують на необхідності підтримати Україну, незалежно від позиції США.

"Колеги дуже добре розуміють, що підтримка України — це зміцнення нас самих. Якщо ми будемо слабкі з Росією, який сигнал ми надішлемо решті світу, включаючи Китай", — сказав журналістам президент Європейської Ради Шарль Мішель.

Перемога Трампа і перспективи для України

Політичні оглядачі розділилися в думках про те, чи слід вважати прихід Трампа благом або катастрофою для України. Так, видання The Economist вважає, що Трамп може стати тим, хто може вивести війну з "кривавого глухого кута". І винною в цьому є адміністрація Джо Байдена, яка підтримувала Україну настільки кволо, що поставила українців у програшну ситуацію.

Іншої думки дотримуються в авторитетному британському виданні The Guardian. Там вважають прихід Трампа катастрофою для України. Не лише через приязне ставлення до Путіна і негативне до Зеленського, але й через незграбність Трампа у дипломатії.

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