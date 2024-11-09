Путін боїться, що, виходячи на переговори зараз, він буде виглядати слабким.

Кремль не піде на мирні переговори доти, доки російській армії не вдасться витіснити ЗСУ з Курської області. Про це пише російське опозиційне видання "Верстка" з посиланням на джерела, близькі до Кремля.

За їхніми словами, Путін готовий говорити "як мінімум про заморожування війни", але не зараз.

"Переговори будемо вести тільки з позиції сили", - говорить співрозмовник, близький до Кремля. Він пояснює, що вибити ЗСУ з Курської області потрібно, щоб Москва не виглядала так, ніби вона "дала задню".

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У Кремлі вважають, що в них є достатньо часу на це, оскільки переговори за посередництва США почнуться не раніше 20 січня - на цю дату призначено інавгурацію Дональда Трампа.

"За фактом жодних переговорів не буде, поки ЗСУ стоять у Курській області. Стоїть завдання вибити їх до кінця року", - пояснило "Вёрстке" друге джерело, близьке до адміністрації "президента" РФ.

Третє джерело додає, що на поточний момент Москва поки не виходить на прямі переговори. За його словами, саме Путін повинен буде запропонувати припинення війни після того, як російські війська візьмуть під контроль всю територію Курської області.

Це ж джерело стверджує, що ще перед заходом ЗСУ в Курську область нібито планувалося домовитися про припинення взаємних ударів по енергетиці, щоб далі перейти до переговорів про припинення війни. Але нібито саме курська операція ЗСУ зірвала ці плани.

Перспектива мирних переговорів

Як писав УНІАН, після своєї перемоги на виборах Трамп провів серію телефонних розмов з європейськими лідерами. За даними Bloomberg, в одній із цих розмов він нібито дав зрозуміти, що має намір вимагати поступок не тільки від Києва, а й від Москви, щоб укласти мир.

Аналітики американського Інституту вивчення війни вважають, що Путін навпаки впевнений, що Трамп буде в усьому до нього прислухатися і фактично гратиме на боці Москви під час переговорів.

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