Військові аналітики кажуть, що отримання повного контролю над Донбасом є головним пріоритетом для Кремля.

Вищі українські військові попередили, що Росія нарощує війська поблизу північного сходу України, що викликає побоювання, що новий наступ може бути неминучим у регіоні, який став точкою тиску на напружені українські сили, пише видання The New York Times.

Вторгнення Росії через кордон у напрямку Харкова створило серйозну загрозу для українських збройних сил, які вже піддаються постійним атакам далі на південний схід, на Донбасі. Командири були змушені перекинути війська на північ, щоб зміцнити оборону, очікуючи на надходження західної зброї в досить великій кількості.

"Зосередження російських військ на північ від кордону в районі міста Суми, приблизно за 90 миль на північний захід від Харкова, робить ситуацію ще небезпечнішою, збільшуючи територію, яку Україна повинна захищати", - сказано в матеріалі.

Відео дня

Аналітики кажуть, що наступ у Харківській або Сумській областях може довести українські війська до межі і дозволити Росії прорватися.

Сергій Кузан, голова Українського центру безпеки та співробітництва, неурядової дослідницької групи, заявив: "Головна мета Росії - розширити активний фронт, дезорганізувати українські сили оборони і позбавити українське командування можливості використовувати резерви".

Кузан додав, що примус України до перекидання військ на північ поліпшить перспективи Росії щодо захоплення Донецької області, яку Москва формально анексувала 2022 року, але не контролює повністю.

Військові аналітики кажуть, що отримання повного контролю над регіоном є головним пріоритетом для Кремля.

Війна в Україні - ситуація на фронті

Російські окупанти нарощують інтенсивність штурмових дій на кількох напрямках. Кількість бойових зіткнень протягом доби зросла до 69. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України в оперативній інформації щодо російського вторгнення. Крім Покровського напрямку, як заявили в Генштабі, РФ нарощує інтенсивність штурмових дій на Курахівському та Сіверському напрямках.

Українські воїни завдають по противнику вогневої поразки та вживають усіх необхідних заходів для недопущення прориву нашої оборони.

Вас також можуть зацікавити новини: