На Покровському напрямку кількість боїв і надалі залишається найвищою.

Російські окупанти нарощують інтенсивність штурмових дій на декількох напрямках. Кількість бойових зіткнень протягом доби зросла до 69.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України в оперативній інформації щодо російського вторгнення. Крім Покровського напрямку, як заявили в Генштабі, РФ нарощує інтенсивність штурмових дій на Курахівському та Сіверському напрямках.

Українські воїни наносять по противнику вогневе ураження та вживають усіх необхідних заходів для недопущення прориву нашої оборони. Від початку доби російські терористи вже п’ять разів здійснювали мінометні обстріли з території Брянської області РФ по селах Чернігівщини та Сумщини.

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"На Харківському напрямку ворог на даний час скинув уже 10 керованих авіабомб. Зокрема, два КАБи, випущені з району міста Короче Бєлгородської області РФ, вдарили по українському населеному пункту Юрченкове. На Куп’янському напрямку відбито атаку загарбників біля Синьківки. Триває бойове зіткнення в районі населеного пункту М’ясожарівка. Загальне число штурмових дій, які росіяни здійснювали з початку доби, - п’ять. По наших позиціях біля Сергіївки агресор завдав авіаудару з використанням шести некерованих ракет", - йдеться у повідомленні.

Також в Генштабі поінформували, що на Сіверському напрямку число бойових зіткнень за сьогодні зросло до десяти. Тривають запеклі бої в районах Роздолівки і Білогорівки. На Краматорському напрямку триває бойове зіткнення поблизу Андріївки. Росіяни на цьому напрямку загалом вісім разів намагалися прорвати нашу оборону. Ситуація контрольована.

Крім того, на Торецькому напрямку російські терористи завдали ударів чотирма КАБами по Торецьку, а по населеному пункту Дружба - 10 некерованими авіаракетами.

"На Покровському напрямку кількість боїв і надалі залишається найвищою. Тут ворог здійснив уже 18 наступальних спроб. П’ять бойових зіткнень тривають у районі Новоолександрівки. Також наші воїни продовжують давати відсіч агресору біля Євгенівки та Уманського. На Курахівському напрямку, де загальна кількість російських штурмів сягнула 15, найгарячіші бої тривають у районі міста Красногорівка. Три КАБи загарбники скинули по Карлівці, два – по Водяному, ще однією такою бомбою вдарили по Іллінці. На Времівському напрямку ворог атакує Урожайне за підтримки авіації – по селу застосували два КАБи", - мовиться у зведенні.

Ситуація на фронті: останні новини

Як повідомляв УНІАН, раніше в Генштаб заявили, що окупанти активізувалися на Торецькому напрямку, тривало бойове зіткнення поблизу Курдюмівки. Українські військові не допустили втрат позицій .

Також зазначалося, що на Покровському напрямку українські захисники зупинили два штурми біля населеного пункту Сокіл. Від початку доби втрати РФ там становили 77 осіб убитими й пораненими, два танки і чотири бойових бронемашини.

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