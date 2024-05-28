Зараз Росія докладає всіх зусиль, щоб завдати поразки, до того, як Україна отримає нову зброю.

Літо в Україні тільки починається і вже виглядає небезпечним. Україна переживає найгіршу кризу з часів перших місяців після повномасштабного вторгнення Росії понад два роки тому, пише журналіст ВВС Джеремі Боуен.

Зазначається, що здатність України захистити себе залежить від рішень західних союзників, що впливають на подіє у Харкові та інших містах, а також вздовж лінії фронту. Іншим стратегічним фактором, який змінює хід війни, є здатність Росії вчитися і адаптуватися на полі бою. Вона конфігурує атаки так, щоб скористатися слабкістю України, особливо у сфері протиповітряної оборони. Її заводи виробляють більше зброї та боєприпасів, ніж набагато більші та розвиненіші західні економіки роблять для України.

Сподівання першого року бойових дій на те, що Росію вдасться відкинути назад, перетворилися на похмуру боротьбу за те, щоб зупинити просування її військ углиб країни.

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Водночас, за словами автора, подолання застережень президента США Джо Байдена залишається болючим процесом. Він боявся третьої світової війни, якщо США і НАТО втрутяться зі своїми військами, або навіть якщо вони нададуть Україні найсучасніші військові технології. Більшість західних аналітиків вважають, що Володимир Путін блефує, коли брязкає ядерною шаблею. Байден все ще не хоче визнавати блеф Путіна. США продовжують накладати обмеження на використання систем озброєнь для цілей на території Росії.

Слабкість України полягає в тому, що вона залежить від інших у фінансуванні та озброєнні. Вона стикається з ворогом, який виробляє більшу частину своєї зброї і має набагато більше населення. Це має значення у війні, де кількість загиблих у бою обчислюється десятками тисяч, йдеться у статті.

Довга війна

Росія веде наступ у Харківській області відтоді, як її війська перетнули кордон 10 травня. Наступ розширює активну лінію фронту, змушуючи Україну зміцнювати харківський напрямок, залишаючи дірки в інших місцях, якими Росія може спробувати скористатися.

Також автор додає, що Україна докладає більше зусиль, щоб набирати і призивати на службу молодих чоловіків. Більшість їхніх бійців на передовій – люди середнього віку і виснажені. Українські генерали не марнують життя так, як це робить Росія. Але вони все ще несуть значні втрати вбитими і пораненими в масштабах, про які президент Зеленський лише натякає.

Зі свого боку європейські союзники України намагаються запропонувати більше підтримки. Новий американський пакет військової допомоги змінить ситуацію, як тільки він надійде. Це означає, що Україна може продовжувати боротися. Вона не виграє війну, і вона буде останньою перед президентськими виборами в США в листопаді. Якщо переможе Дональд Трамп, ніхто не знає, чи буде він так само наполегливо допомагати Україні, пише ВВС.

Україна також допомагає собі сама, впроваджуючи нові форми безпілотної війни. Морські безпілотники потопили російські військові кораблі і знову відкрили експортні шляхи через Чорне море.

"Імпульс у тривалих війнах змінюється туди-сюди. Зараз Росія докладає всіх зусиль, оскільки відчуває, що у неї є вікно можливостей до того, як Україна отримає нову зброю. Одне з головних питань цього небезпечного літа полягає в тому, чи здатні розмір, вага і завзятість Росії завдати Україні поразки на полі бою, яка змінить стратегічне рівняння у цій війні", – йдеться у публікації.

За словами автора, Україна і союзники вважають, що Росія не має достатньої бойової потужності, щоб зробити більше, ніж захопити обмежену територію ціною великих людських і матеріальних втрат. "Але згадайте рік тому, час, коли надії на літній наступ України були великими – занадто великими. Зараз Росія сильніша, і без якісних змін на користь України Москва робитиме все можливе, щоб заглибитися у цю війну", – підкреслює журналіст.

Війна – останні новини

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що війна не повинна тривати десятиліттями, і тому, лідери інших країн обовязково повинні взяти участь у Глобальному Саміті миру, який відбудеться у червні в Швейцарії.

Раніше УНІАН писав, що Росія повністю переводить свою економіку на військові рейки. Це підтверджує наміри Кремля вести війну на виснаження. Можливості російського ВПК та економіки суттєво впливатимуть на хід бойових дій.

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