За перші три дні масованого наступу РФ в Курській області ворог зазнав серйозних втрат.

Росія зібрала величезні сили для контрнаступу на території Курської області. Але він перетворився на катастрофу для російського диктатора Володимира Путіна та його генералів, пише аналітик видання BILD Юліан Рьопке.

Як ідеться в його дописі у соціальній мережі Х, за перші три дні масованого наступу РФ в Курській області ворог зазнав серйозних втрат. Зокрема, втрачено 28 одиниць бронетехніки (переважно сучасних БТР-82А) та понад 200 солдатів убитими та пораненими.

"Яка катастрофа для Володимира Путіна та його генералів", – написав Рьопке.

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Він також додав карту, що ілюструє ситуацію в Курській області:

Війна в Україні: ви могли це пропустити

Reuters пише, що наступні чотири-п’ять місяців на фронті будуть ключовими і визначать позиції, з якими обидві сторони вийдуть на переговори. Співрозмовник агентства висловив сподівання, що війна наближається до завершення.

Тим часом ситуація навколо Курахового Донецької області продовжує погіршуватися. Ворог уже заходить на околиці міста. Як повідомляє проєкт DeepState, ворог продовжує реалізацію свого масштабного плану огортання міста, заходячи з флангів, та намагається вийти на логістичні шляхи українських сил.

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