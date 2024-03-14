Росіяни продовжують відновлювати сили і атакувати на пріоритетних напрямках.

Російський наступ на захід від Авдіївки сповільнився, але найближчі тижні будуть складними для Сил оборони України.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії у мережі X (Twitter), посилаючись на дані розвідки. За даними розвідки, російські сили продовжують здійснювати атаки у кількох районах на лінії фронту.

Зокрема, Росія зосереджує операції на захід від Авдіївки та Мар'їнки у Донецькій області. На ці напрямки припадає 60% російських атак за останні чотири тижні.

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"Однак, середня кількість зафіксованих тижневих російських атак суходолом в Україні зменшилась на 13% з кінця лютого 2024 року, коли середньотижневий показник досягав 600 атак", - йдеться у повідомленні.

Як відзначає розвідка, Росія встановила контроль над Авдіївкою і кількома селами на захід від міста в лютому, але, з того часу, просування сповільнилось.

"Досить імовірно, що загальна ситуація буде складною для українських сил у найближчі тижні, бо Росія продовжує відновлювати сили і здійснювати атаки на пріоритетних напрямках", - сказано у повідомленні.

Війна в Україні: новини

Російські загарбники намагаються захопити населений пункт Тоненьке з боку Ласточкиного і Невельське зі сторони пісків у Донецькій області. Наразі це є наміром окупантів, який їм не вдається реалізувати.

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