Наразі цей намір росіянам не вдається реалізувати.

Російські загарбники намагаються захопити населені пункти Тоненьке і Невельське у Донецькій області. Поки що їх наміри не мають успіху.

"Зараз у низ два таких активних напрямки. Це Ласточкине-Тоненьке з метою захоплення Тоненького. І також в районі Піски-Невельське для подальшого заволодіння населеним пунктом Невельське. Але усі спроби відбиті. Всі їхні штурми. Але вони сунуться, намагаються закріпитися і таким чином надалі розвивати наступ", - розповів офіцер 59-ї окремої мотопіхотної бригади їм. Якова Гандзюка Сергій Цехоцький сказав в ефірі телеканалу "Київ24.News".

За його словами, окупанти цими зусиллями намагаються скувати дії підрозділів Сил оборони України і не давати можливості перегрупуватися.

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"Ми бачимо намір, але це у них не виходить", - наголосив офіцер.

Ситуація на фронті станом на 14 березня - головні новини

13 березня голова Українського центру безпеки та співпраці, військовий експерт Сергій Кузан відзначив, що окупантам вже не вдасться проводити так звані "м'ясні" штурми на Авдіївському напрямку без пауз. Окупанти вже втратили резерви, які мали би дійти до Карлівського водосховища.

У свою чергу Генеальний штаб Збройних сил України повідомив, що за минулу добу, 13 березня, на фронті відбулося 79 бойових зіткнень. Тільки на Авдіївському напрямку воїни відбили 20 атак в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське та Невельське Донецької області.

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