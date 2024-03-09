Зазвичай оператори дронів працюють на відносно безпечній відстані від "нуля", але в Авдіївці було не так.

В останній фазі битви за Авдіївку оператори БПЛА були змушені вступати у прямий бій із ворогом, хоча зазвичай "пілоти" працюють на певній відстані від лінії бойового зіткнення. Про це повідомляє 3-я окрема штурмова бригада, яка прикривала відступ авдіївського гарнізону.

Зазначається, що оператори дронів підтримували піхоту з неба протягом усієї битви – розвідували ситуацію на полі бою та безпосередньо прикривали бійців на землі.

"Бригадні дрони нависали просто над бойовими зіткненнями. У цей час бійці декілька разів потрапляли в оточення, займали кругову оборону та давали відсіч ворогу", – йдеться у повідомленні.

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Як розповіли в бригаді, під час боїв за село Ласточкине позиція операторів БПЛА знаходилася по інший бік будинків, за якими точився бій з окупантами.

"Бійці зайняли вигідні позиці для польотів й попри все до останнього не покидали селище, аби відпрацьовувати й прикривати шляхи, якими українські підрозділи виходили з Авдіївки", – зауважили в 3-й штурмовій.

Війна в Україні: ситуація на фронті

Як писав УНІАН, командувач ЗСУ розкрив важливу ділянку, на якій вирують дві третини боїв з усього фронту. За словами Олександра Тарнавського, там упродовж доби війська "Таврії" провели 45 бойових зіткнень з окупантами.

Також ми розповідали, що в Херсонській області не припиняється контрбатарейна боротьба поблизу Кринок. Завдяки вогневому ураженню по місцях дислокації ворога, його вогневих позиціях та тилах, на лівому березі за минулу добу поменшало на 52 окупанти, дві самохідних артилерійських установки, шість гармат, п’ять БпЛА різних типів, серед яких два "Ланцети", та 22 одиниці автомобільної техніки. Також на брухт пущено човен та два генератори противника.

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