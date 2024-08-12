Росіяни не змогли зупинити вторгнення через кордон, і досі не можуть зупинити подальше просування.

Швидке просування ЗСУ у Курській області стало несподіванкою не лише для Росії та сторонніх спостерігачів, але навіть і для українських солдатів, які взяли участь в цій операції. Про це виданню Financial Times розповіли бійці, які повернулися із завдання на російській території.

Ефект несподіванки

Боєць 82-ї десантно-штурмової бригади на ім’я Володимир зізнався, що в його крові було багацько адреналіну, коли він готувався до заходу на російську територію. Однак майже одразу стало зрозуміло, що його хвилювання були перебільшеними.

"Ми вперше зайшли на територію Росії о 13:00 у вівторок [6 серпня]. Ми були одними з перших, хто туди увійшов", – каже Володимир.

Відео дня

На його подив, підрозділ не зустрів опору, коли їхній 20-тонний "Страйкер" увірвалася через кордон серед білого дня. Незабаром вони наштовхнулися на перший російський підрозділ: росіяни "сиділи у лісі, пили каву за столиком".

"Тоді наш Страйкер в'їхав прямо в їхній стіл. Ми вбили багатьох із них у перший день. Тому що вони були беззбройні і не чекали нас", – згадує боєць. Не бажаючи закінчити, як їхні товариші, "десятки" приголомшених російських солдатів просто склали зброю і здалися.

Протягом наступних шести днів страх, який відчували багато тисяч українських військових, які брали участь у цій зухвалій операції, змінився піднесенням. Вони швидко просувалися — по 5-10 км на день — захопили кілька сіл, частину залізничної колії та ключовий пункт транзиту газу. Вони почали спішно окопувати позиції та готуватися до прибуття російських підкріплень.

Але, на їхній подив, російські війська не з'явилися, принаймні не в тій кількості, як очікували українці. Росіяни переважно зосередилися на бомбардуваннях з літаків керованими авіабомбами та на застосуванні дронів-камікадзе. Це завдало українцям певних втрат, але не зупинило наступ.

"Спочатку було трохи складно, але потім стало легше, — розповідає Роман, ще один солдат із підрозділу Володимира.

Денис, водій наданого США броньовика Хамві сказав, що бої на Курщині відчуваються "зовсім інакше", ніж у Донецькій області.

"Боротися на оборонних позиціях набагато важче. Ворог там про нас все знає. Він знає, де ми. Його дрони бачать кожен наш рух. Тут у нас був елемент несподіванки. Але ми також були здивовані, що [вони] були настільки здивовані [нашою атакою]", – сказав він.

Наступ продовжується

Українці кажуть, що загалом операція просувається саме так, як вони сподівалися. Менш ніж за тиждень вдалося заглибитися на територію Росії більш ніж на 30 кілометрів і захопили близько 350 квадратних кілометрів території. Володимир розповів, що українці продовжують рухатися в бік Курська.

Росія досі не змогла зупинити їхнє просування, кажуть військові. Багато з російських підкріплень були захоплені або вбиті. Наприклад, один російський конвой був знищений ракетами з установки Himars.

Звідки Україна взяла сили

За підрахунками FT, у боях на Курському фронті беруть участь підрозділи щонайменше шести українських бригад. Принаймні частину з них для цього довелося знімати з інших напрямків фронту.

Так, десантників 82-ї бригади перекинули в Сумську область із сусідньої Харківської області, де вони стримували російські війська, які розпочали власне транскордонне вторгнення у травні. Інші військові заявили, що їх передислокували з опорних пунктів у Донецькій області, зокрема з міст Часів Яр, Нью-Йорк і Торецьк.

Деякі солдати зізналися, що спочатку сумнівалися в операції. Дехто сказав, що їх непокоїть перспектива залишити позиції на Донбасі, коли росіяни все ще щоденно наступають, створюючи загрозу повної окупації регіону.

Вже згаданий солдат Денис переживав, що операція в Курській області може коштувати Україні деяких міст Донецької області.

"Нью-Йорк буде захоплено на 100 відсотків. Це може статися навіть завтра. Ці міста вже втрачені. Вони тільки на мапі наші. Росіяни їх знищили", – сказав Денис.

Ситуація на Курському фронті: останні новини

Як писав УНІАН, російська влада визнала перехід 28 населених пунктів Курщини під контроль ЗСУ. Насправді таких населених пунктів значно більше. За підрахунками аналітиків DeepState, на поточний момент орієнтовно 44 населених пункти Курської області були деокуповані від військ путінського режиму. Статус ще 10 населених пунктів залишається під питанням. І це за консервативними оцінками, кажуть експерти.

Наприклад, у понеділок з’явилося нове, хоча ймовірно і не сьогодні зняте, відео з деокупованого села Дарʼїно. Так, бійці 225-го окремого штурмового батальйону ЗСУ зірвали кремлівський триколор з адміністративної будівлі після зачистки села.

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